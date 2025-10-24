Россия атаковала Кировоградщину: 19 населенных пунктов остались без света
Киев • УНН
В ночь на 24 октября российская армия атаковала Кировоградщину, попав в объекты критической инфраструктуры Новоукраинского района. В результате обстрела 19 населенных пунктов остались без света, жертв нет.
В ночь на 24 октября российская армия атаковала Кировоградскую область. Враг попал в объекты критической инфраструктуры. В результате обстрела без света остаются 19 населенных пунктов. Об этом информирует глава Кировоградской областной военной администрации (ОВА) Андрей Райкович, передает УНН.
Этой ночью - очередная вражеская атака по объектам критической инфраструктуры области. На этот раз на территории Новоукраинского района
По его словам, без света остаются 19 населенных пунктов.
Предварительно - без жертв.
Сейчас продолжается ликвидация последствий.
Напомним
Российские захватчики изменили тактику ударов по энергетической инфраструктуре Украины, теперь их главными мишенями являются распределительные станции. Это привело к введению графиков отключений электроэнергии в некоторых областях.
