У грудні кремль активізує дезінформаційну кампанію навколо переговорів про завершення війни - РНБО

$42.270.07
48.890.02
ukenru
1 грудня, 17:14 • 13411 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Ексклюзив
1 грудня, 15:35 • 24018 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
1 грудня, 14:52 • 21406 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
1 грудня, 13:38 • 22376 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Ексклюзив
1 грудня, 12:41 • 23992 перегляди
Банки вилучили понад 1,2 млн монет номіналом 10 копійок - НБУ
1 грудня, 09:32 • 22156 перегляди
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
1 грудня, 09:14 • 23024 перегляди
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
Ексклюзив
1 грудня, 07:43 • 44519 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
1 грудня, 07:28 • 20516 перегляди
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
1 грудня, 06:00 • 42498 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Біткоїн впав нижче 85 тис. доларів через криптовалютний крах1 грудня, 18:39 • 8778 перегляди
Судан відкриває двері росії: Хартум пропонує москві першу військово-морську базу в Африці – WSJPhoto1 грудня, 19:29 • 3092 перегляди
Вівторок стане вирішальним випробуванням для адміністрації Трампа щодо припинення війни в Україні - ABC News23:05 • 4416 перегляди
"Жодних домовленостей з москалями": Навроцький емоційно висловився про "мирні переговори" з рф00:09 • 6556 перегляди
Через дрони "кіллзона" на фронті збільшується - Сирський02:53 • 3654 перегляди
Публікації
Насіння кунжуту: користь для здоров'я і як правильно вживатиPhoto1 грудня, 16:00 • 19526 перегляди
Замість одужання небезпечні інфекції: пацієнти Odrex стикаються з тяжкими післяопераційними ускладненнямиPhoto1 грудня, 12:30 • 26791 перегляди
МОЗ зобов’язане відреагувати на публічні скарги пацієнтів і проводити позапланові перевірки клінік, де є загроза життю та здоров’ю - юристи1 грудня, 09:30 • 35629 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
Ексклюзив
1 грудня, 07:43 • 44518 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня1 грудня, 06:00 • 42497 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Андрій Єрмак
Кая Каллас
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Флорида
Європа
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 24579 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 27434 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 84319 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 60365 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 76660 перегляди
Техніка
The Guardian
Шахед-136
Золото
Дипломатка

У грудні кремль активізує дезінформаційну кампанію навколо переговорів про завершення війни - РНБО

Київ • УНН

 • 24 перегляди

У грудні кремль активізує дезінформаційну кампанію щодо переговорів про дипломатичне врегулювання війни в Україні. В РНБО прогнозують, що росія зосередиться на дискредитації переговорного процесу між Україною та США, посилюючи наратив про те, що "Україна зриває переговори".

У грудні кремль активізує дезінформаційну кампанію навколо переговорів про завершення війни - РНБО

У першій половині грудня кремль активізує дезінформаційну кампанію навколо переговорів про дипломатичне врегулювання війни в Україні. Про це йдеться у прогнозі щодо інформзагроз від Центру протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що головні зусилля пропаганди рф буде зосереджено на дискредитації переговорного процесу між Україною та США і намаганні просувати наратив, нібито "Україна зриває переговори".

Також очікується, що росія посилить інформаційні операції, спрямовані на створення враження про "катастрофічний" стан справ на фронті.

ru-пропаганда перебільшуватиме успіхи своєї армії та фабрикуватиме нові "переможні" зведення

- прогнозують у ЦПД.

Крім того, там припускають, що з настанням зими очікується активізація інформаційних операцій з боку росії, спрямованих на нагнітання страхів щодо важкої ситуації в українській енергетиці, продовження дезінформаційної кампанії навколо провокацій російських БпЛА в країнах Європи, а також активізація пропаганди в країнах Глобального Півдня з використанням "антитерористичної конференції БРІКС+".

Нагадаємо

Європейський Союз планує створити центр для боротьби з дезінформаційними загрозами з боку росії та інших країн.

російська пропаганда поширює дезінформацію про українські дрони, що атакують європейські країни - ЦПД27.11.25, 07:44 • 3645 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Війна в Україні
Рада національної безпеки і оборони України
Сполучені Штати Америки
Україна