У грудні кремль активізує дезінформаційну кампанію навколо переговорів про завершення війни - РНБО
Київ • УНН
У грудні кремль активізує дезінформаційну кампанію щодо переговорів про дипломатичне врегулювання війни в Україні. В РНБО прогнозують, що росія зосередиться на дискредитації переговорного процесу між Україною та США, посилюючи наратив про те, що "Україна зриває переговори".
У першій половині грудня кремль активізує дезінформаційну кампанію навколо переговорів про дипломатичне врегулювання війни в Україні. Про це йдеться у прогнозі щодо інформзагроз від Центру протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), повідомляє УНН.
Деталі
Зазначається, що головні зусилля пропаганди рф буде зосереджено на дискредитації переговорного процесу між Україною та США і намаганні просувати наратив, нібито "Україна зриває переговори".
Також очікується, що росія посилить інформаційні операції, спрямовані на створення враження про "катастрофічний" стан справ на фронті.
ru-пропаганда перебільшуватиме успіхи своєї армії та фабрикуватиме нові "переможні" зведення
Крім того, там припускають, що з настанням зими очікується активізація інформаційних операцій з боку росії, спрямованих на нагнітання страхів щодо важкої ситуації в українській енергетиці, продовження дезінформаційної кампанії навколо провокацій російських БпЛА в країнах Європи, а також активізація пропаганди в країнах Глобального Півдня з використанням "антитерористичної конференції БРІКС+".
Нагадаємо
Європейський Союз планує створити центр для боротьби з дезінформаційними загрозами з боку росії та інших країн.
російська пропаганда поширює дезінформацію про українські дрони, що атакують європейські країни - ЦПД27.11.25, 07:44 • 3645 переглядiв