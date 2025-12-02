В декабре кремль активизирует дезинформационную кампанию вокруг переговоров о завершении войны - СНБО
Киев • УНН
В декабре кремль активизирует дезинформационную кампанию по переговорам о дипломатическом урегулировании войны в Украине. В СНБО прогнозируют, что россия сосредоточится на дискредитации переговорного процесса между Украиной и США, усиливая нарратив о том, что "Украина срывает переговоры".
В первой половине декабря кремль активизирует дезинформационную кампанию вокруг переговоров о дипломатическом урегулировании войны в Украине. Об этом говорится в прогнозе по информ-угрозам от Центра противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), сообщает УНН.
Детали
Отмечается, что главные усилия пропаганды рф будут сосредоточены на дискредитации переговорного процесса между Украиной и США и попытке продвигать нарратив, якобы "Украина срывает переговоры".
Также ожидается, что россия усилит информационные операции, направленные на создание впечатления о "катастрофическом" положении дел на фронте.
ru-пропаганда будет преувеличивать успехи своей армии и фабриковать новые "победные" сводки
Кроме того, там предполагают, что с наступлением зимы ожидается активизация информационных операций со стороны россии, направленных на нагнетание страхов относительно тяжелой ситуации в украинской энергетике, продолжение дезинформационной кампании вокруг провокаций российских БПЛА в странах Европы, а также активизация пропаганды в странах Глобального Юга с использованием "антитеррористической конференции БРИКС+".
Напомним
Европейский Союз планирует создать центр для борьбы с дезинформационными угрозами со стороны россии и других стран.
