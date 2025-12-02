В декабре кремль активизирует дезинформационную кампанию вокруг переговоров о завершении войны - СНБО

$42.270.07
1 декабря, 17:14 • 13377 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
1 декабря, 15:35 • 23925 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
1 декабря, 14:52 • 21350 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
1 декабря, 13:38 • 22324 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Эксклюзив
1 декабря, 12:41 • 23957 просмотра
Банки изъяли более 1,2 млн монет номиналом 10 копеек - НБУ
1 декабря, 09:32 • 22136 просмотра
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
1 декабря, 09:14 • 23007 просмотра
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 44476 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
1 декабря, 07:28 • 20513 просмотра
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
1 декабря, 06:00 • 42457 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря
Эксклюзивы
Популярные новости
Биткойн упал ниже 85 тыс. долларов из-за криптовалютного краха1 декабря, 18:39 • 8778 просмотра
Судан открывает двери россии: Хартум предлагает москве первую военно-морскую базу в Африке – WSJPhoto1 декабря, 19:29 • 3092 просмотра
Вторник станет решающим испытанием для администрации Трампа по прекращению войны в Украине - ABC News23:05 • 4416 просмотра
"Никаких договоренностей с москалями": Навроцкий эмоционально высказался о "мирных переговорах" с РФ00:09 • 6556 просмотра
Из-за дронов "киллзона" на фронте увеличивается - Сырский02:53 • 3654 просмотра
публикации
Семена кунжута: польза для здоровья и как правильно употреблятьPhoto1 декабря, 16:00 • 19480 просмотра
Вместо выздоровления опасные инфекции: пациенты Odrex сталкиваются с тяжелыми послеоперационными осложнениямиPhoto1 декабря, 12:30 • 26747 просмотра
Минздрав обязан реагировать на публичные жалобы пациентов и проводить внеплановые проверки клиник, где есть угроза жизни и здоровью - юристы1 декабря, 09:30 • 35589 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 44478 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря1 декабря, 06:00 • 42460 просмотра
УНН Lite
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 24549 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 27401 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 84289 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 60337 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 76636 просмотра
В декабре кремль активизирует дезинформационную кампанию вокруг переговоров о завершении войны - СНБО

Киев • УНН

 • 4 просмотра

В декабре кремль активизирует дезинформационную кампанию по переговорам о дипломатическом урегулировании войны в Украине. В СНБО прогнозируют, что россия сосредоточится на дискредитации переговорного процесса между Украиной и США, усиливая нарратив о том, что "Украина срывает переговоры".

В декабре кремль активизирует дезинформационную кампанию вокруг переговоров о завершении войны - СНБО

В первой половине декабря кремль активизирует дезинформационную кампанию вокруг переговоров о дипломатическом урегулировании войны в Украине. Об этом говорится в прогнозе по информ-угрозам от Центра противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), сообщает  УНН.

Детали

Отмечается, что главные усилия пропаганды рф будут сосредоточены на дискредитации переговорного процесса между Украиной и США и попытке продвигать нарратив, якобы "Украина срывает переговоры".

Также ожидается, что россия усилит информационные операции, направленные на создание впечатления о "катастрофическом" положении дел на фронте.

ru-пропаганда будет преувеличивать успехи своей армии и фабриковать новые "победные" сводки

- прогнозируют в ЦПД.

Кроме того, там предполагают, что с наступлением зимы ожидается активизация информационных операций со стороны россии, направленных на нагнетание страхов относительно тяжелой ситуации в украинской энергетике, продолжение дезинформационной кампании вокруг провокаций российских БПЛА в странах Европы, а также активизация пропаганды в странах Глобального Юга с использованием "антитеррористической конференции БРИКС+".

Напомним

Европейский Союз планирует создать центр для борьбы с дезинформационными угрозами со стороны россии и других стран.

российская пропаганда распространяет дезинформацию об украинских дронах, атакующих европейские страны - ЦПД27.11.25, 07:44 • 3643 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Соединённые Штаты
Украина