Рідина для електронних сигарет під виглядом побутової хімії: громадянин Польщі намагався ввезти до України незадекларований товар
Київ • УНН
На кордоні з Польщею виявлено спробу незаконного ввезення 17700 банок рідини для електронних сигарет під виглядом побутової хімії. Вартість контрабанди оцінюється в 3,5 млн гривень.
Громадянин Польщі під виглядом побутової хімії намагався ввезти до України рідину для наповнення електронних сигарет на 3,5 мільйони гривень. Про це повідомляє Державна митна служба України, пише УНН.
Зазначається, що в ніч з 18 на 19 вересня до пункту пропуску "Шегині-Медика" із сусідньої держави прибув "Mercedes Benz Sprinter" під керуванням громадянина Польщі.
Під час заповнення декларації водій вказав, що переміщує побутову хімію, загальною вагою 42 кг. Однак під час огляду вантажного відсіку мікроавтобуса було виявлено незадекларований товар: 17 тис. 700 банок рідини для наповнення електронних сигарет із вмістом нікотину, об'ємом 10 і 30 мл. Орієнтовна вартість виявлених товарів становить 3,5 мільйона гривень
Українські митники склали адмінпротокол за фактом недекларування товарів, що підпадають під встановлені законодавством заборони та/або обмеження щодо ввезення на митну територію України.
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Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін розповідав, що через зростання популярності останнім часом фахівці установи частіше проводять дослідження тютюнових виробів для електричного нагрівання та рідин для електронних сигарет.
"З початку року нам систематично призначаються експертизи з метою дослідження класичних тютюнових виробів, тютюнових виробів для електричного нагрівання, так званих ТВЕНів, а також рідини для електронних сигарет. За останній час приріст популярності та відповідних ризиків щодо електронних сигарет навіть більший за звичні для користувачів сигарети. Практично в кожній призначеній експертизі експертам надається на дослідження до 150-200 об’єктів, тобто зразків відповідної продукції, кожен із яких повинен бути належним чином досліджений", - зазначив Рувін.