Жидкость для электронных сигарет под видом бытовой химии: гражданин Польши пытался ввезти в Украину незадекларированный товар

Гражданин Польши под видом бытовой химии пытался ввезти в Украину жидкость для наполнения электронных сигарет на 3,5 миллиона гривен. Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины, пишет УНН.

Отмечается, что в ночь с 18 на 19 сентября в пункт пропуска "Шегини-Медика" из соседнего государства прибыл "Mercedes Benz Sprinter" под управлением гражданина Польши.

При заполнении декларации водитель указал, что перемещает бытовую химию, общим весом 42 кг. Однако при осмотре грузового отсека микроавтобуса был обнаружен незадекларированный товар: 17 тыс. 700 банок жидкости для наполнения электронных сигарет с содержанием никотина, объемом 10 и 30 мл. Ориентировочная стоимость выявленных товаров составляет 3,5 миллиона гривен - говорится в сообщении Гостаможслужбы.

Украинские таможенники составили админпротокол по факту недекларирования товаров, подпадающих под установленные законодательством запреты и/или ограничения по ввозу на таможенную территорию Украины.

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Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин рассказывал, что из-за роста популярности в последнее время специалисты учреждения чаще проводят исследования табачных изделий для электрического нагрева и жидкостей для электронных сигарет.

"С начала года нам систематически назначаются экспертизы с целью исследования классических табачных изделий, табачных изделий для электрического нагрева, так называемых ТИЭНов, а также жидкости для электронных сигарет. За последнее время рост популярности и соответствующих рисков в отношении электронных сигарет даже больше, чем привычные для пользователей сигареты. Практически в каждой назначенной экспертизе экспертам предоставляется на исследование до 150-200 объектов, то есть образцов соответствующей продукции, каждый из которых должен быть должным образом исследован", - отметил Рувин.