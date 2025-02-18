рф вимагає від України нових територіальних поступок – ISW

Постійний представник росії в ООН Василь Небензя під час засідання Ради Безпеки 17 лютого заявив, що Україна "безповоротно втратила" окуповані росією території та має поступитися ще частиною своїх регіонів. Про це інформує УНН з посиланням на аналітичний звіт Інституту вивчення війни (ISW).

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За словами Небензі, Крим, окуповані частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей нібито "назавжди" стали частиною росії. Він також заявив, що Україна має погодитися на перегляд територіальних кордонів у межах мирних переговорів, віддавши росії територій Донецької, Запорізької та Херсонської областей, які наразі контролюються Києвом.

Небензя також наголосив, що майбутня Україна повинна стати нейтральною державою без членства у військових альянсах і без права вступати до безпекових блоків.

Аналітики ISW зазначили, що міністр закордонних справ рф Сергій Лавров, виступаючи того ж дня, відкинув можливість будь-яких територіальних поступок з боку росії.

Його заява відображає попередню вимогу правителя рф володимира путіна, який у червні 2024 року заявив, що Україна має вивести свої війська та передати росії будь-які неокуповані території у зазначених чотирьох областях - звітує Інститут вивчення війни.

Ключові висновки ISW за 17 лютого:

кремль повторив свої вимоги, щоб Україна передала росії додаткові території на сході та півдні України та розпустила українські війська в майбутньому, продовжуючи посилатися на те, що кремль не бажає йти на територіальні поступки в будь-яких майбутніх мирних переговорах.

Лавров і Небензя також категорично відкинули участь Європи в майбутніх мирних переговорах і звинуватили європейські країни в агресивному ставленні до росії.

Схоже, що кремль також повертається до попередніх вимог путіна та інформаційних операцій, спрямованих на делегітимізацію України та її уряду в очах Заходу – зокрема, напередодні двосторонньої зустрічі росії та США 18 лютого в Саудівській Аравії.

До складу російської делегації, яка візьме участь у російсько-американських переговорах в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) 18 лютого, не входить один із членів найближчого оточення правителя росії володимира путіна, якого називали ймовірним переговірником.

Українські війська продовжують завдавати ударів безпілотниками по російських енергетичних об'єктах, що забезпечують російську армію.

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Невідомі джерела повідомили агентству Bloomberg, що росія, схоже, наближається до угоди з сирійським тимчасовим урядом про збереження "зменшеної" військової присутності в Сирії.

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Нагадаємо

пєсков заявив, що росія змінила підхід до переговорів з Україною через нібито відсутність суверенітету. кремль також стверджує, що будь-які майбутні угоди з Україною будуть недійсними.

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