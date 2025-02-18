рф требует от Украины новых территориальных уступок - ISW
Киев • УНН
Постпред рф в ООН Небензя заявил о "безвозвратной потере" Украиной оккупированных территорий и требует передачи дополнительных регионов. россия также настаивает на нейтральном статусе Украины без права вступления в военные альянсы.
Постоянный представитель россии в ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности 17 февраля заявил, что Украина "безвозвратно потеряла" оккупированные россией территории и должна уступить еще часть своих регионов. Об этом информирует УНН с ссылкой на аналитический отчет Института изучения войны (ISW).
Детали
По словам Небензи, Крым, оккупированные части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей якобы "навсегда" стали частью россии. Он также заявил, что Украина должна согласиться на пересмотр территориальных границ в рамках мирных переговоров, отдав россии территорий Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, которые сейчас контролируются Киевом.
Небензя также отметил, что будущая Украина должна стать нейтральным государством без членства в военных альянсах и без права вступать в блоки безопасности.
Аналитики ISW отметили, что министр иностранных дел рф Сергей Лавров, выступая в тот же день, отверг возможность каких-либо территориальных уступок со стороны россии.
Его заявление отражает предыдущее требование правителя рф Владимира Путина, который в июне 2024 года заявил, что Украина должна вывести свои войска и передать россии любые неоккупированные территории в указанных четырех областях
Ключевые выводы ISW за 17 февраля:
- кремль повторил свои требования, чтобы Украина передала россии дополнительные территории на востоке и юге Украины и распустила украинские войска в будущем, продолжая ссылаться на то, что кремль не желает идти на территориальные уступки в любых будущих мирных переговорах.
- Лавров и Небензя также категорически отвергли участие Европы в будущих мирных переговорах и обвинили европейские страны в агрессивном отношении к россии.
- Похоже, что кремль также возвращается к предыдущим требованиям путина и информационным операциям, направленным на делегитимизацию Украины и ее правительства в глазах Запада - в частности, накануне двусторонней встречи россии и США 18 февраля в Саудовской Аравии.
- В состав российской делегации, которая примет участие в российско-американских переговорах в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 18 февраля, не входит один из членов ближайшего окружения правителя россии владимира путина, которого называли вероятным переговорщиком.
- Украинские войска продолжают наносить удары беспилотниками по российским энергетическим объектам, обеспечивающим российскую армию.
- российское командование продолжает отдавать приказы о казни украинских военнопленных на линии фронта.
- Неизвестные источники сообщили агентству Bloomberg, что россия, похоже, приближается к соглашению с сирийским временным правительством о сохранении "уменьшенного" военного присутствия в Сирии.
- российские войска продвинулись вперед вблизи Торецка, Покровска, Курахово и Великой Новоселки.
- российские оккупационные власти продолжают нарушать Женевскую конвенцию, призывая гражданское население оккупированной Украины на службу в российскую армию.
Напомним
Песков заявил, что россия изменила подход к переговорам с Украиной из-за якобы отсутствия суверенитета. кремль также утверждает, что любые будущие соглашения с Украиной будут недействительными.
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