Постоянный представитель россии в ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности 17 февраля заявил, что Украина "безвозвратно потеряла" оккупированные россией территории и должна уступить еще часть своих регионов. Об этом информирует УНН с ссылкой на аналитический отчет Института изучения войны (ISW).

Детали

По словам Небензи, Крым, оккупированные части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей якобы "навсегда" стали частью россии. Он также заявил, что Украина должна согласиться на пересмотр территориальных границ в рамках мирных переговоров, отдав россии территорий Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, которые сейчас контролируются Киевом.

Небензя также отметил, что будущая Украина должна стать нейтральным государством без членства в военных альянсах и без права вступать в блоки безопасности.

Аналитики ISW отметили, что министр иностранных дел рф Сергей Лавров, выступая в тот же день, отверг возможность каких-либо территориальных уступок со стороны россии.

Его заявление отражает предыдущее требование правителя рф Владимира Путина, который в июне 2024 года заявил, что Украина должна вывести свои войска и передать россии любые неоккупированные территории в указанных четырех областях - отчитывается Институт изучения войны.

Ключевые выводы ISW за 17 февраля:

кремль повторил свои требования, чтобы Украина передала россии дополнительные территории на востоке и юге Украины и распустила украинские войска в будущем, продолжая ссылаться на то, что кремль не желает идти на территориальные уступки в любых будущих мирных переговорах.

Лавров и Небензя также категорически отвергли участие Европы в будущих мирных переговорах и обвинили европейские страны в агрессивном отношении к россии.

Похоже, что кремль также возвращается к предыдущим требованиям путина и информационным операциям, направленным на делегитимизацию Украины и ее правительства в глазах Запада - в частности, накануне двусторонней встречи россии и США 18 февраля в Саудовской Аравии.

В состав российской делегации, которая примет участие в российско-американских переговорах в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 18 февраля, не входит один из членов ближайшего окружения правителя россии владимира путина, которого называли вероятным переговорщиком.

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Напомним

Песков заявил, что россия изменила подход к переговорам с Украиной из-за якобы отсутствия суверенитета. кремль также утверждает, что любые будущие соглашения с Украиной будут недействительными.

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