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рф требует от Украины новых территориальных уступок - ISW

рф требует от Украины новых территориальных уступок - ISW

Киев  •  УНН

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Постпред рф в ООН Небензя заявил о "безвозвратной потере" Украиной оккупированных территорий и требует передачи дополнительных регионов. россия также настаивает на нейтральном статусе Украины без права вступления в военные альянсы.

Постоянный представитель россии в ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности 17 февраля заявил, что Украина "безвозвратно потеряла" оккупированные россией территории и должна уступить еще часть своих регионов. Об этом информирует УНН с ссылкой на аналитический отчет Института изучения войны (ISW).

Детали

По словам Небензи, Крым, оккупированные части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей якобы "навсегда" стали частью россии. Он также заявил, что Украина должна согласиться на пересмотр территориальных границ в рамках мирных переговоров, отдав россии территорий Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, которые сейчас контролируются Киевом.

Небензя также отметил, что будущая Украина должна стать нейтральным государством без членства в военных альянсах и без права вступать в блоки безопасности.

Аналитики ISW отметили, что министр иностранных дел рф Сергей Лавров, выступая в тот же день, отверг возможность каких-либо территориальных уступок со стороны россии.

Его заявление отражает предыдущее требование правителя рф Владимира Путина, который в июне 2024 года заявил, что Украина должна вывести свои войска и передать россии любые неоккупированные территории в указанных четырех областях

- отчитывается Институт изучения войны.

Ключевые выводы ISW за 17 февраля:

  • кремль повторил свои требования, чтобы Украина передала россии дополнительные территории на востоке и юге Украины и распустила украинские войска в будущем, продолжая ссылаться на то, что кремль не желает идти на территориальные уступки в любых будущих мирных переговорах.
    • Лавров и Небензя также категорически отвергли участие Европы в будущих мирных переговорах и обвинили европейские страны в агрессивном отношении к россии.
      • Похоже, что кремль также возвращается к предыдущим требованиям путина и информационным операциям, направленным на делегитимизацию Украины и ее правительства в глазах Запада - в частности, накануне двусторонней встречи россии и США 18 февраля в Саудовской Аравии.
        • В состав российской делегации, которая примет участие в российско-американских переговорах в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 18 февраля, не входит один из членов ближайшего окружения правителя россии владимира путина, которого называли вероятным переговорщиком.
          • Украинские войска продолжают наносить удары беспилотниками по российским энергетическим объектам, обеспечивающим российскую армию.
            • российское командование продолжает отдавать приказы о казни украинских военнопленных на линии фронта.
              • Неизвестные источники сообщили агентству Bloomberg, что россия, похоже, приближается к соглашению с сирийским временным правительством о сохранении "уменьшенного" военного присутствия в Сирии.
                • российские войска продвинулись вперед вблизи Торецка, Покровска, Курахово и Великой Новоселки.
                  • российские оккупационные власти продолжают нарушать Женевскую конвенцию, призывая гражданское население оккупированной Украины на службу в российскую армию.

                    Напомним

                    Песков заявил, что россия изменила подход к переговорам с Украиной из-за якобы отсутствия суверенитета. кремль также утверждает, что любые будущие соглашения с Украиной будут недействительными.

                    Зеленский очертил возможные пути возвращения оккупированных территорий16.02.25, 20:30 • 36504 просмотра

                    Вита Зеленецкая

                    Вита Зеленецкая

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