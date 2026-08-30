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рф ударила "Іскандером" по пам'ятному забігу на Харківщині: загинули троє людей

Київ • УНН

 • 340 перегляди

росіяни вдарили ракетою "Іскандер-М" по забігу в Наталиному. Загинули троє людей, серед них поліцейський, двоє постраждали.

рф ударила "Іскандером" по пам'ятному забігу на Харківщині: загинули троє людей

29 серпня, близько 09:30, росіяни вдарили балістикою під час забігу в пам'ять про захисників на Харківщині. Внаслідок атаки загинуло троє людей, повідомляє УНН з посиланням на Харківську обласну прокуратуру і ГУНП України в Харківській області.

Деталі

За даними поліції, у селі Наталине Берестинського району проходив щорічний забіг "Шаную воїнів, біжу за Героїв України", організований Наталинською сільською військовою адміністрацією.

російські військові завдали ракетного удару по території, де проходив захід, із застосуванням ракети "Іскандер-М". Через атаку загинуло троє людей, серед них - поліцейський. Також повідомлялось, що двоє людей постраждали.

За даним фактом розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 367 Кримінального кодексу України - службова недбалість, що спричинила загибель людей. Санкція статті передбачає позбавлення волі від п'яти до восьми років.

У межах провадження слідство перевірятиме дії посадових осіб військової адміністрації, які організували проведення заходу. Зокрема, встановлюватиметься, чи належним чином службові особи виконали свої обов’язки щодо забезпечення безпеки учасників, чи врахували наявну безпекову ситуацію та чи були вжиті всі необхідні заходи для недопущення загрози життю і здоров’ю людей

- заявили у прокуратурі.

Нагадаємо

Кількість загиблих внаслідок детонації складів у селі Мила на Київщині зросла до 38 людей. Ще четверо вважаються зниклими безвісти.

Євген Устименко

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