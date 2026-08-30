рф ударила "Искандером" по памятному забегу в Харьковской области: погибли три человека

29 августа, около 09:30, россияне нанесли удар баллистической ракетой во время забега памяти защитников в Харьковской области. В результате атаки погибли три человека, сообщает УНН со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру и ГУНП Украины в Харьковской области.

По данным полиции, в селе Наталино Берестинского района проходил ежегодный забег "Почитаю воинов, бегу за Героев Украины", организованный Наталинской сельской военной администрацией.

российские военные нанесли ракетный удар по территории, где проходило мероприятие, применив ракету "Искандер-М". В результате атаки погибли три человека, среди них - полицейский. Также сообщалось, что два человека пострадали.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины - служебная халатность, повлекшая гибель людей. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

В рамках производства следствие проверит действия должностных лиц военной администрации, организовавших проведение мероприятия. В частности, будет установлено, надлежащим ли образом должностные лица выполнили свои обязанности по обеспечению безопасности участников, учли ли имеющуюся ситуацию с безопасностью и были ли приняты все необходимые меры для предотвращения угрозы жизни и здоровью людей