рф, у першу чергу, намагається знищити вежі мобільного зв'язку: джерела у Генштабі назвали причину
Київ • УНН
Російські окупанти цілеспрямовано знищують вежі мобільного зв'язку, особливо на прикордонних територіях. Це спрощує завдання ударів по регіонах та обмежує передачу даних.
Російські окупанти, в першу чергу, намагаються знищити вежі мобільного зв'язку, адже це спрощує можливість завдання ударів по прикордонних регіонах. Про це повідомило джерело в Генштабі, передає УНН.
Деталі
Джерела в Генштабі прокоментували інформацію про те, що на Чернігівщині протягом липня-серпня відчутно почастішали удари по вежах радіозв'язку та вежах мобільного зв'язку.
Вони (росіяни – ред.) розуміють, що вежа мобільного зв'язку - це вежа, на яку встановлюються всі радіоелектронні засоби. Багато засобів готуються на рухомих вежах, але це важко, складно й дорого. Тому ворог в першу чергу намагається знищити вежі мобільного зв'язку. Ми розуміємо, що окрім Starlink, другий спосіб передачі інформації – це мобільний зв'язок. Тому, знищуючи вежі, можна суттєво обмежити швидкість передачі даних. Це серйозна загроза. І так, вони знищують на жаль наші вежі
Він зазначив, що знищення веж мобільного зв'язку спрощує можливість завдання ударів рф по Чернігівській області. Однак так само Сили оборони України нищать вежі зв’язку на території держави-агресора.
Доповнення
В серпня Корюківський міський голова Ратан Ахмедов повідомляв, що ворог БПЛА атакував вежу на прикордонні Чернігівщини.