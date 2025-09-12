рф, у першу чергу, намагається знищити вежі мобільного зв'язку: джерела у Генштабі назвали причину

Російські окупанти, в першу чергу, намагаються знищити вежі мобільного зв'язку, адже це спрощує можливість завдання ударів по прикордонних регіонах. Про це повідомило джерело в Генштабі, передає УНН.

Джерела в Генштабі прокоментували інформацію про те, що на Чернігівщині протягом липня-серпня відчутно почастішали удари по вежах радіозв'язку та вежах мобільного зв'язку.

Вони (росіяни – ред.) розуміють, що вежа мобільного зв'язку - це вежа, на яку встановлюються всі радіоелектронні засоби. Багато засобів готуються на рухомих вежах, але це важко, складно й дорого. Тому ворог в першу чергу намагається знищити вежі мобільного зв'язку. Ми розуміємо, що окрім Starlink, другий спосіб передачі інформації – це мобільний зв'язок. Тому, знищуючи вежі, можна суттєво обмежити швидкість передачі даних. Це серйозна загроза. І так, вони знищують на жаль наші вежі