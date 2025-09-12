$41.310.10
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
Авто на номерах прикриття: деталі ДТП за участю детектива НАБУ
Принц Гаррі прибув до Києва з неоголошеним візитом - The Guardian
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
рф, у першу чергу, намагається знищити вежі мобільного зв'язку: джерела у Генштабі назвали причину

Київ • УНН

 • 68 перегляди

Російські окупанти цілеспрямовано знищують вежі мобільного зв'язку, особливо на прикордонних територіях. Це спрощує завдання ударів по регіонах та обмежує передачу даних.

рф, у першу чергу, намагається знищити вежі мобільного зв'язку: джерела у Генштабі назвали причину

Російські окупанти, в першу чергу, намагаються знищити вежі мобільного зв'язку, адже це спрощує можливість завдання ударів по прикордонних регіонах. Про це повідомило джерело в Генштабі, передає УНН.

Деталі

Джерела в Генштабі прокоментували інформацію про те, що на Чернігівщині протягом липня-серпня відчутно почастішали удари по вежах радіозв'язку та вежах мобільного зв'язку.

Вони (росіяни – ред.) розуміють, що вежа мобільного зв'язку - це вежа, на яку встановлюються всі радіоелектронні засоби. Багато засобів готуються на рухомих вежах, але це важко, складно й дорого. Тому ворог в першу чергу намагається знищити вежі мобільного зв'язку. Ми розуміємо, що окрім Starlink, другий спосіб передачі інформації – це мобільний зв'язок. Тому, знищуючи вежі, можна суттєво обмежити швидкість передачі даних. Це серйозна загроза. І так, вони знищують на жаль наші вежі 

- повідомив співрозмовник.

У цьому році ракети "Кинджал" часто влучають не туди, куди хоче рф - джерела у Генштабі12.09.25, 19:09 • 796 переглядiв

Він зазначив, що знищення веж мобільного зв'язку спрощує можливість завдання ударів рф по Чернігівській області. Однак так само Сили оборони України нищать вежі зв’язку на території держави-агресора.

Доповнення

В серпня Корюківський міський голова Ратан Ахмедов повідомляв, що ворог БПЛА атакував вежу на прикордонні Чернігівщини.

Анна Мурашко

Війна в УкраїніТехнології
Державний кордон України
Starlink
Чернігівська область
Збройні сили України