14:30
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
14:01
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
11:55
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Ексклюзив
12 вересня, 09:11
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
12 вересня, 08:46
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
12 вересня, 08:16
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
Ексклюзив
12 вересня, 07:34
Авто на номерах прикриття: деталі ДТП за участю детектива НАБУ
12 вересня, 05:51
Принц Гаррі прибув до Києва з неоголошеним візитом - The Guardian
11 вересня, 19:17
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
У цьому році ракети "Кинджал" часто влучають не туди, куди хоче рф - джерела у Генштабі

Київ • УНН

 • 2908 перегляди

Засоби РЕБ ЗСУ впливають на більшість ракет рф. Цього року "Кинджали" влучають не в заплановані цілі, а в поля чи ліси.

У цьому році ракети "Кинджал" часто влучають не туди, куди хоче рф - джерела у Генштабі

Засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) Сил оборони України мають вплив на більшість ракет противника. Як мінімум, в цьому році ракети "Кинджал" влучають не в ті цілі, куди планувала росія. Про це повідомило джерело в Генштабі, передає УНН.

Деталі

Співрозмовник розповів, що на більшість ворожих ракет РЕБ має вплив.

Є статистика, куди влучають ракети "Кинджал". Вони потрапляють не туди, як мінімум, у цьому році. Влучають у поле, ліс, локаційно втрачаються. "Кинджал" - це дуже дорого. Є засоби, на які РЕБ впливає добре, є на які не дуже. Це все фізичний процес. Також це залежить від району розташування наших засобів радіоелектронної боротьби 

- пояснило джерело в Генштабі.

Також співрозмовник з Генштабу прокоментував, чому ефективність боротьби проти "Кинжалів" стала вищою.

"Кинджал" - це високошвидкісна аеробалістична ракета, яка має дуже високу швидкість. Чим швидше рухається об'єкт, тим важче визначити координати ракети. Відповідно, тим більш ракета вразлива до впливу засобів радіоперешкод. Тому проводились певні заходи, кількість засобів РЕБ була збільшена. І, відповідно, ефективність боротьби проти "Кинджалів" стала вищою 

- сказав співрозмовник.

Джерела у Генштабі про атаку дронів рф: однозначно мета була, щоб вони долетіли до Польщі12.09.25, 18:53 • 1196 переглядiв

Нагадаємо

Як повідомило джерело в Генштабі, російські дрони - це реальна загроза для всіх. У державі розгорнута та функціонує комплексна система боротьби з БПЛА противника, однією зі складових якої - є РЕБ. Тому потрібно готуватися до того, що вся Україна буде боротися з БПЛА. 

Анна Мурашко

Війна в УкраїніТехнології
Х-47М2 «Кинджал»
Україна