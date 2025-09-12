В этом году ракеты "Кинжал" часто попадают не туда, куда хочет рф - источники в Генштабе
Киев • УНН
Средства РЭБ ВСУ влияют на большинство ракет рф. В этом году "Кинжалы" попадают не в запланированные цели, а в поля или леса.
Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Сил обороны Украины влияют на большинство ракет противника. Как минимум, в этом году ракеты "Кинжал" попадают не в те цели, куда планировала россия. Об этом сообщил источник в Генштабе, передает УНН.
Детали
Собеседник рассказал, что на большинство вражеских ракет РЭБ оказывает влияние.
Есть статистика, куда попадают ракеты "Кинжал". Они попадают не туда, как минимум, в этом году. Попадают в поле, лес, локационно теряются. "Кинжал" - это очень дорого. Есть средства, на которые РЭБ влияет хорошо, есть на которые не очень. Это все физический процесс. Также это зависит от района расположения наших средств радиоэлектронной борьбы
Также собеседник из Генштаба прокомментировал, почему эффективность борьбы против "Кинжалов" стала выше.
"Кинжал" - это высокоскоростная аэробаллистическая ракета, которая имеет очень высокую скорость. Чем быстрее движется объект, тем труднее определить координаты ракеты. Соответственно, тем более ракета уязвима к воздействию средств радиопомех. Поэтому проводились определенные мероприятия, количество средств РЭБ было увеличено. И, соответственно, эффективность борьбы против "Кинжалов" стала выше
Напомним
Как сообщил источник в Генштабе, российские дроны - это реальная угроза для всех. В государстве развернута и функционирует комплексная система борьбы с БПЛА противника, одной из составляющих которой - является РЭБ. Поэтому нужно готовиться к тому, что вся Украина будет бороться с БПЛА.