В этом году ракеты "Кинжал" часто попадают не туда, куда хочет рф - источники в Генштабе

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Сил обороны Украины влияют на большинство ракет противника. Как минимум, в этом году ракеты "Кинжал" попадают не в те цели, куда планировала россия. Об этом сообщил источник в Генштабе, передает УНН.

Детали

Собеседник рассказал, что на большинство вражеских ракет РЭБ оказывает влияние.

Есть статистика, куда попадают ракеты "Кинжал". Они попадают не туда, как минимум, в этом году. Попадают в поле, лес, локационно теряются. "Кинжал" - это очень дорого. Есть средства, на которые РЭБ влияет хорошо, есть на которые не очень. Это все физический процесс. Также это зависит от района расположения наших средств радиоэлектронной борьбы - пояснил источник в Генштабе.

Также собеседник из Генштаба прокомментировал, почему эффективность борьбы против "Кинжалов" стала выше.

"Кинжал" - это высокоскоростная аэробаллистическая ракета, которая имеет очень высокую скорость. Чем быстрее движется объект, тем труднее определить координаты ракеты. Соответственно, тем более ракета уязвима к воздействию средств радиопомех. Поэтому проводились определенные мероприятия, количество средств РЭБ было увеличено. И, соответственно, эффективность борьбы против "Кинжалов" стала выше - сказал собеседник.

Напомним

Как сообщил источник в Генштабе, российские дроны - это реальная угроза для всех. В государстве развернута и функционирует комплексная система борьбы с БПЛА противника, одной из составляющих которой - является РЭБ. Поэтому нужно готовиться к тому, что вся Украина будет бороться с БПЛА.