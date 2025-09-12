В этом году ракеты "Кинжал" часто попадают не туда, куда хочет рф - источники в Генштабе

$41.310.10
14:30 • 7142 просмотра
14:01 • 11916 просмотра
Эксклюзив
11:55 • 21477 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
10:50 • 21173 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Эксклюзив
12 сентября, 09:11 • 19830 просмотра
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
Эксклюзив
12 сентября, 08:46 • 30612 просмотра
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
12 сентября, 08:16 • 19259 просмотра
Великобритания ужесточила санкции против рф: глава МИД прибыла в Киев
Эксклюзив
12 сентября, 07:34 • 17162 просмотра
Автомобиль с номерами прикрытия: детали ДТП с участием детектива НАБУ
12 сентября, 05:51 • 40178 просмотра
Принц Гарри прибыл в Киев с необъявленным визитом - The Guardian
11 сентября, 19:17 • 40723 просмотра
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
"Это не ошибка": реакция Польши на слова Трампа относительно инцидента с российскими дронами12 сентября, 08:41 • 4550 просмотра
ЕС представит новый пакет санкций против РФ 15 сентября12 сентября, 09:04 • 8662 просмотра
Полчаса от вызова до сброса воды: как украинский АН-32П тушит пожары в горах ЧерногорииVideo11:31 • 19802 просмотра
Летел на скорости 200 км/ч: появились новые детали кровавого ДТП с участием детектива НАБУ12:14 • 6682 просмотра
Нужно готовиться, что вся Украина будет бороться с дронами - источники в Генштабе13:02 • 11191 просмотра
Миф о "лишних аптеках": почему Украине не стоит сокращать сеть аптек15:32 • 1596 просмотра
Блестящие инвестиции: стоит ли хранить деньги в драгоценных камнях14:26 • 3688 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Дональд Туск
Радослав Сикорский
Украина
Польша
Соединённые Штаты
Великобритания
Франция
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений11 сентября, 14:57 • 33354 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 80449 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32 • 42725 просмотра
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 48587 просмотра
Шахед-136
Фокс Ньюс
Нью-Йорк Таймс
Financial Times
9К720 Искандер

В этом году ракеты "Кинжал" часто попадают не туда, куда хочет рф - источники в Генштабе

Киев • УНН

 • 228 просмотра

Средства РЭБ ВСУ влияют на большинство ракет рф. В этом году "Кинжалы" попадают не в запланированные цели, а в поля или леса.

В этом году ракеты "Кинжал" часто попадают не туда, куда хочет рф - источники в Генштабе

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Сил обороны Украины влияют на большинство ракет противника. Как минимум, в этом году ракеты "Кинжал" попадают не в те цели, куда планировала россия. Об этом сообщил источник в Генштабе, передает УНН.

Детали

Собеседник рассказал, что на большинство вражеских ракет РЭБ оказывает влияние.

Есть статистика, куда попадают ракеты "Кинжал". Они попадают не туда, как минимум, в этом году. Попадают в поле, лес, локационно теряются. "Кинжал" - это очень дорого. Есть средства, на которые РЭБ влияет хорошо, есть на которые не очень. Это все физический процесс. Также это зависит от района расположения наших средств радиоэлектронной борьбы 

- пояснил источник в Генштабе.

Также собеседник из Генштаба прокомментировал, почему эффективность борьбы против "Кинжалов" стала выше.

"Кинжал" - это высокоскоростная аэробаллистическая ракета, которая имеет очень высокую скорость. Чем быстрее движется объект, тем труднее определить координаты ракеты. Соответственно, тем более ракета уязвима к воздействию средств радиопомех. Поэтому проводились определенные мероприятия, количество средств РЭБ было увеличено. И, соответственно, эффективность борьбы против "Кинжалов" стала выше 

- сказал собеседник.

Источники в Генштабе об атаке дронов рф: однозначно цель была, чтобы они долетели до Польши12.09.25, 18:53 • 748 просмотров

Напомним

Как сообщил источник в Генштабе, российские дроны - это реальная угроза для всех. В государстве развернута и функционирует комплексная система борьбы с БПЛА противника, одной из составляющих которой - является РЭБ. Поэтому нужно готовиться к тому, что вся Украина будет бороться с БПЛА. 

Анна Мурашко

Война в УкраинеТехнологии
Х-47М2 "Кинжал"
Украина