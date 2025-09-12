рф, в первую очередь, пытается уничтожить вышки мобильной связи: источники в Генштабе назвали причину

$41.310.10
48.270.03
ukenru
14:30 • 7664 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
14:01 • 12399 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
11:55 • 21829 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
10:50 • 21387 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Эксклюзив
12 сентября, 09:11 • 19973 просмотра
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
Эксклюзив
12 сентября, 08:46 • 30654 просмотра
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
12 сентября, 08:16 • 19291 просмотра
Великобритания ужесточила санкции против рф: глава МИД прибыла в Киев
Эксклюзив
12 сентября, 07:34 • 17172 просмотра
Автомобиль с номерами прикрытия: детали ДТП с участием детектива НАБУ
12 сентября, 05:51 • 40200 просмотра
Принц Гарри прибыл в Киев с необъявленным визитом - The Guardian
11 сентября, 19:17 • 40732 просмотра
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
0м/с
35%
756мм
Популярные новости
"Это не ошибка": реакция Польши на слова Трампа относительно инцидента с российскими дронами12 сентября, 08:41 • 4722 просмотра
ЕС представит новый пакет санкций против РФ 15 сентября12 сентября, 09:04 • 8920 просмотра
Полчаса от вызова до сброса воды: как украинский АН-32П тушит пожары в горах ЧерногорииVideo11:31 • 19947 просмотра
Летел на скорости 200 км/ч: появились новые детали кровавого ДТП с участием детектива НАБУ12:14 • 6948 просмотра
Нужно готовиться, что вся Украина будет бороться с дронами - источники в Генштабе13:02 • 11320 просмотра
публикации
Миф о "лишних аптеках": почему Украине не стоит сокращать сеть аптек15:32 • 1836 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день14:30 • 7620 просмотра
Блестящие инвестиции: стоит ли хранить деньги в драгоценных камнях14:26 • 3946 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo14:01 • 12369 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
11:55 • 21810 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Дональд Туск
Радослав Сикорский
Актуальные места
Украина
Польша
Соединённые Штаты
Великобритания
Франция
Реклама
УНН Lite
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo14:01 • 12369 просмотра
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений11 сентября, 14:57 • 33414 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 80513 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32 • 42768 просмотра
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 48623 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Фокс Ньюс
Нью-Йорк Таймс
Financial Times
9К720 Искандер

рф, в первую очередь, пытается уничтожить вышки мобильной связи: источники в Генштабе назвали причину

Киев • УНН

 • 56 просмотра

Российские оккупанты целенаправленно уничтожают вышки мобильной связи, особенно на приграничных территориях. Это упрощает задачу ударов по регионам и ограничивает передачу данных.

рф, в первую очередь, пытается уничтожить вышки мобильной связи: источники в Генштабе назвали причину

Российские оккупанты, в первую очередь, пытаются уничтожить вышки мобильной связи, ведь это упрощает возможность нанесения ударов по приграничным регионам. Об этом сообщил источник в Генштабе, передает УНН.

Детали

Источники в Генштабе прокомментировали информацию о том, что на Черниговщине в течение июля-августа ощутимо участились удары по вышкам радиосвязи и вышкам мобильной связи.

Они (россияне – ред.) понимают, что вышка мобильной связи – это вышка, на которую устанавливаются все радиоэлектронные средства. Многие средства готовятся на подвижных вышках, но это тяжело, сложно и дорого. Поэтому враг в первую очередь пытается уничтожить вышки мобильной связи. Мы понимаем, что кроме Starlink, второй способ передачи информации – это мобильная связь. Поэтому, уничтожая вышки, можно существенно ограничить скорость передачи данных. Это серьезная угроза. И да, они уничтожают к сожалению наши вышки 

- сообщил собеседник.

В этом году ракеты "Кинжал" часто попадают не туда, куда хочет рф - источники в Генштабе12.09.25, 19:09 • 690 просмотров

Он отметил, что уничтожение вышек мобильной связи упрощает возможность нанесения ударов рф по Черниговской области. Однако так же Силы обороны Украины уничтожают вышки связи на территории государства-агрессора.

Дополнение

В августе Корюковский городской голова Ратан Ахмедов сообщал, что враг БПЛА атаковал вышку на приграничье Черниговщины.

Анна Мурашко

Война в УкраинеТехнологии
Государственная граница Украины
Старлинк
Черниговская область
Вооруженные силы Украины