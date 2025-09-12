рф, в первую очередь, пытается уничтожить вышки мобильной связи: источники в Генштабе назвали причину

Российские оккупанты, в первую очередь, пытаются уничтожить вышки мобильной связи, ведь это упрощает возможность нанесения ударов по приграничным регионам. Об этом сообщил источник в Генштабе, передает УНН.

Источники в Генштабе прокомментировали информацию о том, что на Черниговщине в течение июля-августа ощутимо участились удары по вышкам радиосвязи и вышкам мобильной связи.

Они (россияне – ред.) понимают, что вышка мобильной связи – это вышка, на которую устанавливаются все радиоэлектронные средства. Многие средства готовятся на подвижных вышках, но это тяжело, сложно и дорого. Поэтому враг в первую очередь пытается уничтожить вышки мобильной связи. Мы понимаем, что кроме Starlink, второй способ передачи информации – это мобильная связь. Поэтому, уничтожая вышки, можно существенно ограничить скорость передачи данных. Это серьезная угроза. И да, они уничтожают к сожалению наши вышки