Актуальне
рф продовжує “прощупувати” українську оборону на різних ділянках кордону - ДПСУ

Київ • УНН

 • 54 перегляди

російські війська атакують кордони Чернігівщини, Сумщини та Харківщини для створення буферної зони. ДПСУ повідомляє про спроби прориву української оборони.

рф продовжує “прощупувати” українську оборону на різних ділянках кордону - ДПСУ

російські війська продовжують намагатися перевіряти українську оборону на різних ділянках кордону. Крім того, за словами речника ДПСУ, ворог намагатиметься досягти результату у сірій та буферній зонах. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко під час брифінгу, передає УНН.

Деталі

Щодо безпосередньо кордону з росією в межах Чернігівщини, Сумщини та Харківщини, то бачимо, що противник не полишає спроб "прощупувати" нашу оборону на різних ділянках. Це є в смугах оборони підрозділів і Державної прикордонної служби, це є і в смугах підрозділів Збройних Сил України

 - каже речник.

Речник ДПСУ зазначив, що за даними українського командування визначено кілька напрямків, де противник може намагатися посилити тиск.

В той же час, як відмічав нещодавно командувач угруповання Об’єднаних Сил Михайло Драпатий, на даний час є ідентифікованими 12 ділянок, на яких противник силами від штурмової роти, або можливо, батальйону, буде намагатися розширити свою зону контролю. У першу чергу варто пригадати що вже довгий час росія говорить про сіру зону, про буферну зону, і завдання, які стоять перед підрозділами противника - це, власне, досягти якогось результату в цьому напрямку - що вони продовжать робити і не відмовляться від цього. Однак, просунутися  на різних ділянках в межах кордону, противник на даний момент не може

- наголосив Андрій Демченко.

Нагадаємо

Сили оборони намагаються перехопити оперативну ініціативу і за місяць вперше із 2024 року звільнили більше території, ніж захопив за цей час ворог. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Алла Кіосак

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні
Державний кордон України
Сумська область
Харківська область
Державна прикордонна служба України
Чернігівська область
Збройні сили України
Олександр Сирський
Україна