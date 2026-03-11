рф продовжує “прощупувати” українську оборону на різних ділянках кордону - ДПСУ

російські війська продовжують намагатися перевіряти українську оборону на різних ділянках кордону. Крім того, за словами речника ДПСУ, ворог намагатиметься досягти результату у сірій та буферній зонах. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко під час брифінгу, передає УНН.

Деталі

Щодо безпосередньо кордону з росією в межах Чернігівщини, Сумщини та Харківщини, то бачимо, що противник не полишає спроб "прощупувати" нашу оборону на різних ділянках. Це є в смугах оборони підрозділів і Державної прикордонної служби, це є і в смугах підрозділів Збройних Сил України - каже речник.

Речник ДПСУ зазначив, що за даними українського командування визначено кілька напрямків, де противник може намагатися посилити тиск.

В той же час, як відмічав нещодавно командувач угруповання Об’єднаних Сил Михайло Драпатий, на даний час є ідентифікованими 12 ділянок, на яких противник силами від штурмової роти, або можливо, батальйону, буде намагатися розширити свою зону контролю. У першу чергу варто пригадати що вже довгий час росія говорить про сіру зону, про буферну зону, і завдання, які стоять перед підрозділами противника - це, власне, досягти якогось результату в цьому напрямку - що вони продовжать робити і не відмовляться від цього. Однак, просунутися на різних ділянках в межах кордону, противник на даний момент не може - наголосив Андрій Демченко.

Нагадаємо

Сили оборони намагаються перехопити оперативну ініціативу і за місяць вперше із 2024 року звільнили більше території, ніж захопив за цей час ворог. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.