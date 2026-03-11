рф продовжує “прощупувати” українську оборону на різних ділянках кордону - ДПСУ
Київ • УНН
російські війська атакують кордони Чернігівщини, Сумщини та Харківщини для створення буферної зони. ДПСУ повідомляє про спроби прориву української оборони.
російські війська продовжують намагатися перевіряти українську оборону на різних ділянках кордону. Крім того, за словами речника ДПСУ, ворог намагатиметься досягти результату у сірій та буферній зонах. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко під час брифінгу, передає УНН.
Деталі
Щодо безпосередньо кордону з росією в межах Чернігівщини, Сумщини та Харківщини, то бачимо, що противник не полишає спроб "прощупувати" нашу оборону на різних ділянках. Це є в смугах оборони підрозділів і Державної прикордонної служби, це є і в смугах підрозділів Збройних Сил України
Речник ДПСУ зазначив, що за даними українського командування визначено кілька напрямків, де противник може намагатися посилити тиск.
В той же час, як відмічав нещодавно командувач угруповання Об’єднаних Сил Михайло Драпатий, на даний час є ідентифікованими 12 ділянок, на яких противник силами від штурмової роти, або можливо, батальйону, буде намагатися розширити свою зону контролю. У першу чергу варто пригадати що вже довгий час росія говорить про сіру зону, про буферну зону, і завдання, які стоять перед підрозділами противника - це, власне, досягти якогось результату в цьому напрямку - що вони продовжать робити і не відмовляться від цього. Однак, просунутися на різних ділянках в межах кордону, противник на даний момент не може
Нагадаємо
Сили оборони намагаються перехопити оперативну ініціативу і за місяць вперше із 2024 року звільнили більше території, ніж захопив за цей час ворог. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.