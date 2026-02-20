рф поширює фейки про українців під час Олімпійських ігор в Італії – ЦПД

Центр протидії дезінформації при РНБО зафіксував нову хвилю скоординованих атак, спрямованих на дискредитацію українських громадян у країнах Європейського Союзу. російська пропаганда використовує медійне охоплення Олімпіади-2026 для розповсюдження вигаданих історій про злочини та антисоціальну поведінку біженців, маскуючи фейки під сюжети авторитетних західних медіа. Про це пише УНН.

Деталі

Дезінформаційна кампанія включає серію сфальсифікованих повідомлень, оформлених у стилі відомих французьких та італійських телеканалів. Серед найбільш абсурдних вкидів – історія про "українську біженку", яка нібито навмисно інфікувала сотні чоловіків у Мілані та Парижі, а також фейкова новина про спробу зґвалтування французької журналістки українцями.

Також пропагандисти вигадали звернення начальника поліції Мілана до Президента України з вимогою оплатити очищення міста від графіті, хоча жодних офіційних заяв такого змісту не існувало.

Діяльність мережі "Матрьошка" та міжнародна верифікація

За даними фахівців Інституту стратегічного діалогу (ISD), за цими атаками стоїть російська дезінформаційна мережа "Матрьошка", яка спеціалізується на створенні копій відомих ресурсів. Відділ верифікації BBC зафіксував щонайменше 43 приклади подібних маніпуляцій, пов’язаних саме з олімпійським контекстом 2026 року. Жодне з повідомлень не було опубліковане на офіційних сайтах медіа, чиї логотипи використовували зловмисники, а поширення відбувалося виключно через мережу проросійських акаунтів.

Це повністю сфальсифікований контент, створений для поширення через мережу проросійських акаунтів. Тактику фальсифікації публікацій відомих медіа, організацій або заяв публічних осіб системно застосовує російська дезінформаційна мережа "Матрьошка" – підкреслили в Центрі протидії дезінформації.

