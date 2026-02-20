$43.270.03
19:44 • 4452 перегляди
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
18:27 • 7556 перегляди
Угорщина заблокувала 90 млрд євро допомоги для України - FT
16:35 • 10815 перегляди
Через відлигу рівень води в річках України зросте: які області може підтопити
20 лютого, 14:46 • 16542 перегляди
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
20 лютого, 13:29 • 19043 перегляди
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
20 лютого, 12:53 • 19647 перегляди
ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії наступного понеділка - Каллас
20 лютого, 12:27 • 22341 перегляди
Експорт китайських дронів до рф використовує новий маршрут через Таїланд - Bloomberg
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 40134 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
20 лютого, 09:43 • 14673 перегляди
10 тисяч північнокорейських солдатів зараз у росії і навчаються гібридній війні - Зеленський
20 лютого, 07:56 • 20865 перегляди
Експорт оборонної продукції України може сягнути "кількох мільярдів доларів" цього року - заступник секретаря РНБО
рф поширює фейки про українців під час Олімпійських ігор в Італії – ЦПД

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Центр протидії дезінформації при РНБО зафіксував нову хвилю скоординованих атак рф, спрямованих на дискредитацію українських громадян у країнах ЄС. російська пропаганда використовує Олімпіаду-2026 для розповсюдження вигаданих історій про злочини біженців.

рф поширює фейки про українців під час Олімпійських ігор в Італії – ЦПД

Центр протидії дезінформації при РНБО зафіксував нову хвилю скоординованих атак, спрямованих на дискредитацію українських громадян у країнах Європейського Союзу. російська пропаганда використовує медійне охоплення Олімпіади-2026 для розповсюдження вигаданих історій про злочини та антисоціальну поведінку біженців, маскуючи фейки під сюжети авторитетних західних медіа. Про це пише УНН.

Деталі

Дезінформаційна кампанія включає серію сфальсифікованих повідомлень, оформлених у стилі відомих французьких та італійських телеканалів. Серед найбільш абсурдних вкидів – історія про "українську біженку", яка нібито навмисно інфікувала сотні чоловіків у Мілані та Парижі, а також фейкова новина про спробу зґвалтування французької журналістки українцями.

росія використовує культурні заходи для мілітаризації дітей на тимчасово окупованих територіях України - ЦПД15.02.26, 17:37 • 5008 переглядiв

Також пропагандисти вигадали звернення начальника поліції Мілана до Президента України з вимогою оплатити очищення міста від графіті, хоча жодних офіційних заяв такого змісту не існувало.

Діяльність мережі "Матрьошка" та міжнародна верифікація

За даними фахівців Інституту стратегічного діалогу (ISD), за цими атаками стоїть російська дезінформаційна мережа "Матрьошка", яка спеціалізується на створенні копій відомих ресурсів. Відділ верифікації BBC зафіксував щонайменше 43 приклади подібних маніпуляцій, пов’язаних саме з олімпійським контекстом 2026 року. Жодне з повідомлень не було опубліковане на офіційних сайтах медіа, чиї логотипи використовували зловмисники, а поширення відбувалося виключно через мережу проросійських акаунтів.

Це повністю сфальсифікований контент, створений для поширення через мережу проросійських акаунтів. Тактику фальсифікації публікацій відомих медіа, організацій або заяв публічних осіб системно застосовує російська дезінформаційна мережа "Матрьошка"

– підкреслили в Центрі протидії дезінформації.

росія запускає фейки про українських спортсменів під час Олімпіади в Італії - ЦПД09.02.26, 14:36 • 4447 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоСвіт
російська пропаганда
Війна в Україні
Європейський Союз
Мілан
Париж
Італія