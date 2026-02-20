РФ распространяет фейки об украинцах во время Олимпийских игр в Италии – ЦПД

Центр противодействия дезинформации при СНБО зафиксировал новую волну скоординированных атак, направленных на дискредитацию украинских граждан в странах Европейского Союза. российская пропаганда использует медийный охват Олимпиады-2026 для распространения вымышленных историй о преступлениях и антисоциальном поведении беженцев, маскируя фейки под сюжеты авторитетных западных медиа. Об этом пишет УНН.

Дезинформационная кампания включает серию сфальсифицированных сообщений, оформленных в стиле известных французских и итальянских телеканалов. Среди наиболее абсурдных вбросов – история об "украинской беженке", которая якобы намеренно инфицировала сотни мужчин в Милане и Париже, а также фейковая новость о попытке изнасилования французской журналистки украинцами.

Также пропагандисты выдумали обращение начальника полиции Милана к Президенту Украины с требованием оплатить очистку города от граффити, хотя никаких официальных заявлений такого содержания не существовало.

Деятельность сети "Матрешка" и международная верификация

По данным специалистов Института стратегического диалога (ISD), за этими атаками стоит российская дезинформационная сеть "Матрешка", которая специализируется на создании копий известных ресурсов. Отдел верификации BBC зафиксировал по меньшей мере 43 примера подобных манипуляций, связанных именно с олимпийским контекстом 2026 года. Ни одно из сообщений не было опубликовано на официальных сайтах медиа, чьи логотипы использовали злоумышленники, а распространение происходило исключительно через сеть пророссийских аккаунтов.

Это полностью сфальсифицированный контент, созданный для распространения через сеть пророссийских аккаунтов. Тактику фальсификации публикаций известных медиа, организаций или заявлений публичных лиц системно применяет российская дезинформационная сеть "Матрешка" – подчеркнули в Центре противодействия дезинформации.

