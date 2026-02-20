РФ распространяет фейки об украинцах во время Олимпийских игр в Италии – ЦПД

$43.270.03
50.920.34
ukenru
19:44 • 5180 просмотра
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
18:27 • 9218 просмотра
Венгрия заблокировала 90 млрд евро помощи для Украины - FT
20 февраля, 16:35 • 11399 просмотра
Из-за оттепели уровень воды в реках Украины вырастет: какие области может подтопить
20 февраля, 14:46 • 17185 просмотра
Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский
20 февраля, 13:29 • 19507 просмотра
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
20 февраля, 12:53 • 19886 просмотра
ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против россии в следующий понедельник - Каллас
20 февраля, 12:27 • 22633 просмотра
Экспорт китайских дронов в рф использует новый маршрут через Таиланд - Bloomberg
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 40665 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
20 февраля, 09:43 • 14762 просмотра
10 тысяч северокорейских солдат сейчас в россии и обучаются гибридной войне - Зеленский
20 февраля, 07:56 • 20920 просмотра
Экспорт оборонной продукции Украины может достичь "нескольких миллиардов долларов" в этом году - замсекретаря СНБО
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
1.5м/с
78%
758мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Нашла любовь на склоне лет" - Лилия Сандулеса тайно вышла замуж в пятый раз во время войны20 февраля, 13:28 • 15443 просмотра
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 22013 просмотра
Нефть из рф вместо Индии в феврале скупают со скидками нефтепереработчики из Китая - Bloomberg20 февраля, 15:26 • 3660 просмотра
Верховный суд США признал незаконными глобальные пошлины Трампа20 февраля, 15:31 • 9652 просмотра
Мел Гибсон после разрыва с Розалинд Росс готов к новым отношениям и рождению детей19:21 • 4138 просмотра
публикации
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 22028 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 31639 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 40662 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 62222 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 98493 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Крис Мартин
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Вашингтон
Европа
Реклама
УНН Lite
Бойфренд Дженнифер Энистон раскрыл секреты здоровой коммуникации в их отношениях20:02 • 2504 просмотра
Мел Гибсон после разрыва с Розалинд Росс готов к новым отношениям и рождению детей19:21 • 4158 просмотра
"Нашла любовь на склоне лет" - Лилия Сандулеса тайно вышла замуж в пятый раз во время войны20 февраля, 13:28 • 15454 просмотра
Трамп, похоже, с трудом не засыпал на инаугурационном заседании Совета мира - СМИVideo20 февраля, 08:31 • 38876 просмотра
Звезда "Эйфории" и "Анатомии страсти" Эрик Дэйн умер в 53 года после борьбы с БАС20 февраля, 06:37 • 41414 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Старлинк
Фильм
9К720 Искандер

РФ распространяет фейки об украинцах во время Олимпийских игр в Италии – ЦПД

Киев • УНН

 • 622 просмотра

Центр противодействия дезинформации при СНБО зафиксировал новую волну скоординированных атак РФ, направленных на дискредитацию украинских граждан в странах ЕС. Российская пропаганда использует Олимпиаду-2026 для распространения вымышленных историй о преступлениях беженцев.

РФ распространяет фейки об украинцах во время Олимпийских игр в Италии – ЦПД

Центр противодействия дезинформации при СНБО зафиксировал новую волну скоординированных атак, направленных на дискредитацию украинских граждан в странах Европейского Союза. российская пропаганда использует медийный охват Олимпиады-2026 для распространения вымышленных историй о преступлениях и антисоциальном поведении беженцев, маскируя фейки под сюжеты авторитетных западных медиа. Об этом пишет УНН.

Подробности

Дезинформационная кампания включает серию сфальсифицированных сообщений, оформленных в стиле известных французских и итальянских телеканалов. Среди наиболее абсурдных вбросов – история об "украинской беженке", которая якобы намеренно инфицировала сотни мужчин в Милане и Париже, а также фейковая новость о попытке изнасилования французской журналистки украинцами.

россия использует культурные мероприятия для милитаризации детей на временно оккупированных территориях Украины - ЦПД15.02.26, 17:37 • 5008 просмотров

Также пропагандисты выдумали обращение начальника полиции Милана к Президенту Украины с требованием оплатить очистку города от граффити, хотя никаких официальных заявлений такого содержания не существовало.

Деятельность сети "Матрешка" и международная верификация

По данным специалистов Института стратегического диалога (ISD), за этими атаками стоит российская дезинформационная сеть "Матрешка", которая специализируется на создании копий известных ресурсов. Отдел верификации BBC зафиксировал по меньшей мере 43 примера подобных манипуляций, связанных именно с олимпийским контекстом 2026 года. Ни одно из сообщений не было опубликовано на официальных сайтах медиа, чьи логотипы использовали злоумышленники, а распространение происходило исключительно через сеть пророссийских аккаунтов.

Это полностью сфальсифицированный контент, созданный для распространения через сеть пророссийских аккаунтов. Тактику фальсификации публикаций известных медиа, организаций или заявлений публичных лиц системно применяет российская дезинформационная сеть "Матрешка"

– подчеркнули в Центре противодействия дезинформации.

россия запускает фейки об украинских спортсменах во время Олимпиады в Италии - ЦПД09.02.26, 14:36 • 4447 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Европейский Союз
Милан
Париж
Италия