рф хоче витіснити нас з курського напрямку й збільшила там свої війська - Зеленський

росіяни хочуть повністю витіснити українських військових з курського напрямку. Вони там збільшили кількість своїх військ. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський під час Zoom-брифінгу 19 березня, передає кореспондент УНН.

Зараз план витіснити нас повністю з курського напрямку. Вони там збільшили кількість своїх військ. Після того, як витіснити, вдарити в напрямку Сум й потім переміщувати війська на Харків й відповідно на Запоріжжя. Я не можу сказати, що це буде саме в такій черзі, саме такій послідовності. Ми вважаємо, що вони до цього готуються - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що Україна не бачить зараз в росіян можливостей на Харківському й Запорізькому напрямках.

Ми зі свого боку не бачимо зараз у них можливостей на Харківському напрямку й на Запорізькому. Не бачимо ми сильних можливостей поки що на сході, а ( для Сум – ред.) вони накопичують ці війська, але вони повинні нас повністю звідти витіснити. Ми там проводимо ті, чи інші кроки в одному напрямку, а потім ми трішки змістилися й неочікувано робимо кроки в іншому напрямку - розповів Зеленський.

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Доповнення

18 березня Зеленський заперечив оточення українських військових в курській області, про яке раніше заявляв російський диктатор володимир путін.

Речник ОТУВ "Сіверськ" Вадим Мисник повідомляв, що поблизу Сумської області спостерігається просування до кордону чималої кількості російських підрозділів, які були задіяні в курській операції. Завдання Сил оборони максимально укріплювати систему оборони і продовжувати виконувати завдання, як у Курській області, так і поблизу кордону.

14 березня Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що підрозділи Сил оборони України здійснили перегрупування, відійшли на більш вигідні рубежі оборони та виконують визначені їм завдання на території Курської області.