путін хоче зробити кілька наступальних дій, щоб піти на припинення вогню з ультиматумами до України - Зеленський

Російський диктатор володимир путін може зробити кілька наступальних дій, зокрема на Харківському, і Сумському напрямках, щоб в якийсь момент піти на припинення вогню з ультимативними повідомленнями до України. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

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З словами глави держави, він дуже хоче, щоб президент США Дональд Трамп "і почув, і побачив, чого хоче путін".

путін хоче зробити кілька наступальних дій. Як ми й сказали - на сході продовжити, на Запорізькому, на Харківському, на Сумському напрямках. Він буде пробувати це робити. Для чого? Щоб максимально тиснути на Україну. Коли це буде відбуватися? Повірте мені, він це буде пробувати робити найближчі місяці. Так, воно буде відбуватися. Він буде хотіти йти і йти вперед, … максимально зайти на нашу територію, йому все одно, скільки людей в нього загине - сказав Зеленський.

Він зазначив, що путін хоче максимально зайти на територію України, щоб в якийсь момент піти на припинення вогню з ультимативними повідомленнями до України.

"Саме для цього, щоб бути у вигідніший ситуації, і щоб був максимальний тиск на Україну, на наших людей, на мене. Це факт. Саме він цього хоче, а ультиматуми можуть бути різного характеру. Ось, що він хоче", - додав Президент.

Нагадаємо

Білий дім оприлюднив офіційну заяву американської сторони по результатах телефонної розмови президента США Дональда Трампа і російського диктатора володимира путіна. З-поміж іншого, вони домовилися, що рух до миру розпочнеться з енергетичного та інфраструктурного припинення вогню, а також технічних переговорів щодо імплементації морського припинення вогню в Чорному морі, повного припинення вогню та постійного миру.

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