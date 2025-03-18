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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Зеленський підтвердив майбутній обмін полоненими між Україною та рф: деталі

Київ • УНН

 • 13219 перегляди

Президент Зеленський підтвердив обмін полоненими з росією 19 березня у форматі 175 на 175. Інформація про обмін була відома ОП ще до переговорів Трампа і путіна.

Зеленський підтвердив майбутній обмін полоненими між Україною та рф: деталі

У середу, 19 березня, відбудеться новий обмін полоненими між Україною та Росією. Цю інформацію під час онлайн-пресконференції підтвердив президент України Володимир Зеленський, повідомляє УНН.

Деталі

При цьому глава держави підкреслив, що володів інформцією про майбутній обмін ще до телефонних переговорів президента США Дональда Трампа та російського диктатора володимира путіна.

Я про нього знав. Від СБУ і ГУР я отримав цю інформацію. Це заздалегідь продуманий наш обмін

- розповів Зеленський.

Він також підтвердив, що обмін полоненими відбудеться у форматі 175 на 175.

Нагадаємо

Раніше у кремлі заявили, що володимир путін повідомив Дональда Трампа про запланований на 19 березня обмін полоненими між Україною та росією у форматі 175 на 175 осіб. Розмова між президентами тривала понад півтори години.

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