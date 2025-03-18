Зеленський підтвердив майбутній обмін полоненими між Україною та рф: деталі

У середу, 19 березня, відбудеться новий обмін полоненими між Україною та Росією. Цю інформацію під час онлайн-пресконференції підтвердив президент України Володимир Зеленський, повідомляє УНН.

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При цьому глава держави підкреслив, що володів інформцією про майбутній обмін ще до телефонних переговорів президента США Дональда Трампа та російського диктатора володимира путіна.

Я про нього знав. Від СБУ і ГУР я отримав цю інформацію. Це заздалегідь продуманий наш обмін - розповів Зеленський.

Він також підтвердив, що обмін полоненими відбудеться у форматі 175 на 175.

Нагадаємо

Раніше у кремлі заявили, що володимир путін повідомив Дональда Трампа про запланований на 19 березня обмін полоненими між Україною та росією у форматі 175 на 175 осіб. Розмова між президентами тривала понад півтори години.

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