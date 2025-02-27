ХАМАС передав Ізраїлю тіла чотирьох заручників в обмін на палестинських в’язнів
Київ • УНН
ХАМАС передав Червоному Хресту тіла чотирьох ізраїльських заручників через єгипетський кордон. В обмін Ізраїль звільнив сотні палестинських в'язнів, завершивши перший етап угоди про припинення вогню.
У ніч на четвер, 27 лютого, ХАМАС передав Червоному Хресту тіла чотирьох ізраїльських заручників. Це стало частиною обміну, в межах якого Ізраїль погодився звільнити сотні палестинських в’язнів. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
За даними ізраїльських сил безпеки, тіла були передані за посередництва Єгипту через один із прикордонних переходів. Наразі розпочато процедуру ідентифікації.
Приблизно в той самий час із ізраїльської в’язниці Офер виїхав конвой Червоного Хреста з кількома десятками звільнених палестинців. Їх доправили до міста Бейтунія на Західному березі, де їх зустрічали рідні та друзі. Деякі звільнені спалювали тюремні сорочки Ізраїльської служби в’язниць, інші святкували, піднімаючи руки у знак перемоги.
Очікується, що сотні інших палестинських ув’язнених будуть відправлені до Гази. Багатьох із них затримали після нападу ХАМАСу 7 жовтня 2023 року без офіційного висунення звинувачень.
Доповнення
Це обмiн завершує перший етап угоди про припинення вогню, за яким ХАМАС звільнив 33 заручників, зокрема вісім тіл, в обмін на майже 2000 палестинських в’язнів. Тим часом залишається відкритим питання щодо наступного етапу перемовин, під час якого має бути ухвалене рішення про звільнення всіх заручників, яких досі утримує ХАМАС.
Нагадаємо
Ізраїль та ХАМАС погодили передачу тіл чотирьох заручників в обмін на звільнення сотень палестинських в'язнів. Обмін був запланований на вечір середи, що завершить перший етап перемир'я.