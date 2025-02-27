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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ХАМАС передал Израилю тела четырех заложников в обмен на палестинских заключенных

ХАМАС передал Израилю тела четырех заложников в обмен на палестинских заключенных

Киев  •  УНН

 • 8248 просмотра

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ХАМАС передал Красному Кресту тела четырех израильских заложников через египетскую границу. В обмен Израиль освободил сотни палестинских заключенных, завершив первый этап соглашения о прекращении огня.

В ночь на четверг, 27 февраля, ХАМАС передал Красному Кресту тела четырех израильских заложников. Это стало частью обмена, в рамках которого Израиль согласился освободить сотни палестинских заключенных. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По данным израильских сил безопасности, тела были переданы при посредничестве Египта через один из пограничных переходов. Сейчас начата процедура идентификации.

Примерно в то же время из израильской тюрьмы Офер выехал конвой Красного Креста с несколькими десятками освобожденных палестинцев. Их доставили в город Бейтуния на Западном берегу, где их встречали родные и друзья. Некоторые освобожденные сжигали тюремные рубашки Израильской службы тюрем, другие праздновали, поднимая руки в знак победы.

Ожидается, что сотни других палестинских заключенных будут отправлены в Газу. Многих из них задержали после нападения ХАМАСа 7 октября 2023 года без официального предъявления обвинений.

Дополнение

Этот обмен завершает первый этап соглашения о прекращении огня, по которому ХАМАС освободил 33 заложников, в том числе восемь тел, в обмен на почти 2000 палестинских заключенных. Между тем остается открытым вопрос о следующем этапе переговоров, во время которого должно быть принято решение об освобождении всех заложников, которых до сих пор удерживает ХАМАС.

Напомним

Израиль и ХАМАС согласовали передачу тел четырех заложников в обмен на освобождение сотен палестинских заключенных. Обмен был запланирован на вечер среды, что завершит первый этап перемирия.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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