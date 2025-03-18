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Зеленский подтвердил предстоящий обмен пленными между Украиной и россией: детали

Киев • УНН

 • 13216 просмотра

Президент Зеленский подтвердил обмен пленными с россией 19 марта в формате 175 на 175. Информация об обмене была известна ОП еще до переговоров Трампа и путина.

Зеленский подтвердил предстоящий обмен пленными между Украиной и россией: детали

В среду, 19 марта, состоится новый обмен пленными между Украиной и Россией. Эту информацию во время онлайн-пресс-конференции подтвердил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает УНН.

Детали

При этом глава государства подчеркнул, что владел информацией о будущем обмене еще до телефонных переговоров президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

Я о нем знал. От СБУ и ГУР я получил эту информацию. Это заранее продуманный наш обмен

- рассказал Зеленский.

Он также подтвердил, что обмен пленными состоится в формате 175 на 175.

Напомним

Ранее в кремле заявили, что Владимир Путин сообщил Дональду Трампу о запланированном на 19 марта обмене пленными между Украиной и Россией в формате 175 на 175 человек. Разговор между президентами длился более полутора часов.

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