Зеленский подтвердил предстоящий обмен пленными между Украиной и россией: детали
Киев • УНН
Президент Зеленский подтвердил обмен пленными с россией 19 марта в формате 175 на 175. Информация об обмене была известна ОП еще до переговоров Трампа и путина.
В среду, 19 марта, состоится новый обмен пленными между Украиной и Россией. Эту информацию во время онлайн-пресс-конференции подтвердил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает УНН.
Детали
При этом глава государства подчеркнул, что владел информацией о будущем обмене еще до телефонных переговоров президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.
Я о нем знал. От СБУ и ГУР я получил эту информацию. Это заранее продуманный наш обмен
Он также подтвердил, что обмен пленными состоится в формате 175 на 175.
Напомним
Ранее в кремле заявили, что Владимир Путин сообщил Дональду Трампу о запланированном на 19 марта обмене пленными между Украиной и Россией в формате 175 на 175 человек. Разговор между президентами длился более полутора часов.
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