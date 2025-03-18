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путин хочет предпринять несколько наступательных действий, чтобы пойти на прекращение огня с ультиматумами к Украине - Зеленский

Киев • УНН

 • 17932 просмотра

Владимир Зеленский заявил, что путин планирует наступление на Харьковском и Сумском направлениях. Цель - давление на Украину для переговоров о прекращении огня на условиях рф.

путин хочет предпринять несколько наступательных действий, чтобы пойти на прекращение огня с ультиматумами к Украине - Зеленский

Российский диктатор владимир путин может предпринять несколько наступательных действий, в частности на Харьковском и Сумском направлениях, чтобы в какой-то момент пойти на прекращение огня с ультимативными сообщениями к Украине. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

По словам главы государства, он очень хочет, чтобы президент США Дональд Трамп "и услышал, и увидел, чего хочет путин".

путин хочет предпринять несколько наступательных действий. Как мы и сказали - на востоке продолжить, на Запорожском, на Харьковском, на Сумском направлениях. Он будет пробовать это делать. Для чего? Чтобы максимально давить на Украину. Когда это будет происходить? Поверьте мне, он это будет пробовать делать в ближайшие месяцы. Да, это будет происходить. Он будет хотеть идти и идти вперед, … максимально зайти на нашу территорию, ему все равно, сколько людей у него погибнет

- сказал Зеленский.

Он отметил, что путин хочет максимально зайти на территорию Украины, чтобы в какой-то момент пойти на прекращение огня с ультимативными сообщениями к Украине.

"Именно для этого, чтобы быть в более выгодной ситуации, и чтобы было максимальное давление на Украину, на наших людей, на меня. Это факт. Именно он этого хочет, а ультиматумы могут быть разного характера. Вот, что он хочет", - добавил Президент.

Напомним

Белый дом обнародовал официальное заявление американской стороны по результатам телефонного разговора президента США Дональда Трампа и российского диктатора владимира путина. Среди прочего, они договорились, что движение к миру начнется с энергетического и инфраструктурного прекращения огня, а также технических переговоров по имплементации морского прекращения огня в Черном море, полного прекращения огня и постоянного мира.

Зеленский подтвердил предстоящий обмен пленными между Украиной и россией: детали18.03.25, 22:56 • 13216 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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