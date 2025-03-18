“Наші хлопці стоять там на місці”: Зеленський про те, чи перебувають ЗСУ в оточені в курській області

Президент України Володимир Зеленський заперечив оточення українських військових в курській області, про яке раніше заявляв російський диктатор володимир путін. Про це повідомляє УНН.

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За словами глави держави, Україна виконує своє завдання у курському регіоні, і українські військові там "знаходяться і будуть знаходиться до тих пір, поки ця операція нам потрібна".

Ми посилились на сході нашої держави, як я казав, що на мою думку, максимальні речі Курська операція виконала. Але після того, як путін розповідає, що наші хлопці в оточенні - наші хлопці стоять там на місці, показуючи, що вони не в оточенні, і що не путін керує, куди відходить. Є там операція. Хтось вийшов. Комусь здається, що хтось побіг, а хтось вийшов, а десь в іншому куточку зайшов. Це абсолютно зрозумілі наші стратегічні кроки, наші цілі - допоки ворог на нашій території, ми будемо робити все, щоб унеможливити захопити наші ще додаткові території - сказав Зеленський.

Він зазначив, що Україна побачила нове скупчення військ на кордоні Сумської області.

"Ми бачимо, що вони хочуть зробити, - вони хочуть робити удари по Сумській, Харківській, Запорізькій областях. Ось що ми бачимо. Ну так легко ми це не дамо робити", - додав Президент.

Доповнення

Сьогодні z-воєнкори повідомляли, що ЗСУ перейшли в наступ в бєлгородській області. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, що росіяни підтягнули війська до кордону на бєлгородщині, але "Сили оборони нівелюють загрози для території України".

Також Коваленко повідомляв, що такими заявами нібито про те, що Сили оборони України розпочали наступ на території бєлгородської області, росіяни намагаються нагнітати ситуацію перед переговорами диктатора володимира путіна з президентом США Дональдом Трампом.

Нагадаємо

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що Сили оборони провели передислокацію на більш вигідні рубежі оборони в Курській області росії. За його словами, інформація "про тисячі українських військовослужбовців, які потрапили в оточення", є неправдивою.

Генштаб: ситуація на кордоні Сумщини з Курською областю під контролем ЗСУ