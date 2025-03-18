рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, що росіяни підтягнули війська до кордону на Бєлгородщині, але "Сили оборони нівелюють загрози для території України", передає УНН.

росіяни підтягнули війська до кордону на Бєлгородщині, діяли їх диверсійні групи, звісно що в таких випадках Сили оборони діють і нівелюють загрози для території України. І так відбувається в прикордонні на різних ділянках фронту - повідомив Коваленко.

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За даними Генштабу ЗСУ, станом на 18 березня 2025 року, ворожі війська втратили 1560 осіб, 8 танків, 20 бойових машин та 42 артсистеми. Також знищено іншу техніку ворога.