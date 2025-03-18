рф стягивает войска в Белгородскую область, Силы обороны реагируют на угрозы - Коваленко
Киев • УНН
россия подтянула войска к границе в Белгородской области. Силы обороны Украины нивелируют угрозы на различных участках фронта и дают отпор диверсионным группам.
Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что россияне подтянули войска к границе в Белгородской области, но "Силы обороны нивелируют угрозы для территории Украины", передает УНН.
россияне подтянули войска к границе в Белгородской области, действовали их диверсионные группы, конечно, в таких случаях Силы обороны действуют и нивелируют угрозы для территории Украины. И так происходит в приграничье на различных участках фронта
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Напомним
По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 18 марта 2025 года, вражеские войска потеряли 1560 человек, 8 танков, 20 боевых машин и 42 артсистемы. Также уничтожена другая техника врага.