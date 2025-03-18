рф стягивает войска в Белгородскую область, Силы обороны реагируют на угрозы - Коваленко

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что россияне подтянули войска к границе в Белгородской области, но "Силы обороны нивелируют угрозы для территории Украины", передает УНН.

россияне подтянули войска к границе в Белгородской области, действовали их диверсионные группы, конечно, в таких случаях Силы обороны действуют и нивелируют угрозы для территории Украины. И так происходит в приграничье на различных участках фронта - сообщил Коваленко.

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Напомним

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 18 марта 2025 года, вражеские войска потеряли 1560 человек, 8 танков, 20 боевых машин и 42 артсистемы. Также уничтожена другая техника врага.