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Генштаб о ситуации на фронте: 76 боевых столкновений, самое горячее на Покровском направлении

Киев • УНН

 • 46599 просмотра

На Покровском направлении враг предпринял 18 попыток потеснить украинских воинов, на Курщине отбили 12 атак.

Генштаб о ситуации на фронте: 76 боевых столкновений, самое горячее на Покровском направлении

В настоящее время общее количество боевых столкновений на фронте составляет 76. На Покровском направлении с начала суток российские захватчики предприняли 18 попыток вытеснить украинских воинов, на Курщине отбили 12 вражеских атак, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба. 

На Харьковском направлении противник 7 раз атаковал позиции наших подразделений вблизи Волчанска и в сторону Малой Шапковки. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор. Авиаудару подверглась Казачья Лопань.

На Купянском направлении российские оккупанты совершили две атаки вблизи Петропавловки и Загрызового.

На Лиманском направлении за сегодня захватническая армия совершила четыре атаки на позиции украинцев вблизи Ямполовки и в направлении населенного пункта Новое. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Краматорском направлении враг пытается продвигаться вперед в районе Часового Яра и Курдюмовки. Две из трех атак подразделения Сил обороны уже отбили.

На Торецком направлении враг пытается вклиниться в нашу оборону в районах Озаряновки, Дружбы, Торецка. Восемь штурмов захватчиков наши защитники отбили, еще четыре атаки продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток российские захватчики предприняли 18 попыток вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Александрополь, Зеленое Поле, Елизаветовка, Проминь, Котлино, Преображенка, Котляровка, Богдановка, Ясеновое и Андреевка. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 17 атак, одно боестолкновение еще продолжается.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 4 штурмовые действия вражеских войск. Противник пытается продвигаться в районе Константинополя.

На Гуляйпольском направлении противник дважды атаковал позиции наших войск в направлении Привольного и Вольного Поля. Авиация российских террористов нанесла три удара в районах Гуляйполя и Железнодорожного.

На Ореховском направлении оккупанты совершили три атаки в районах Степового и Щербаков. Две из них продолжаются до сих пор.

С начала суток враг трижды безуспешно атаковал на Приднепровском направлении.

Продолжается операция в Курской области. Украинские воины за сегодня отбивали двенадцать вражеских атак. Также авиация захватчиков на этом направлении нанесла 13 авиаударов, сбросив при этом 17 КАБ.

На Северском направлении противник наступательных действий не проводил.

На других направлениях существенных изменений не произошло, резюмировали в Генштабе.

Потери оккупантов: ликвидировано более 1500 военных и десятки единиц техники18.03.25, 07:25 • 126705 просмотров

Антонина Туманова

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