В ЦПД прокоментували чутки про нібито наступ ЗСУ у бєлгородській області
Київ • УНН
російські ЗМІ поширюють фейки про наступ ЗСУ на бєлгородську область, щоб звинуватити Україну у небажанні миру. Це відбувається на тлі розширення мережі ІПСО в армії рф.
Сьогодні, 18 березня, російські ЗМІ почали ширити чутки про нібито спроби Сил оборони України розпочати наступ на території бєлгородської області. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко пояснив, що такими заявами росіяни намагаються нагнітати ситуацію перед переговорами диктатора володимира путіна з президентом США Дональдом Трампом, пише УНН.
"Самі придумали, самі перемогли, так часто буває з росіянами", - прокоментував Коваленко.
Коваленко пояснив, що бої в прикордонній зоні з бєлгородською областю рф тривають загалом постійно протягом повномасштабної війни. Це відбувається через активність російських ДРГ на цьому напрямку. Крім того, не припиняються постійні артилерійські дуелі.
Військовий додав, що зараз росіянам дуже вигідно нагнітати перед розмовою Трампа з путіним. При цьому їх головною інформаційною стратегією є звинувачувати Україну в небажанні завершити війну, хоча насправді по фронту атакують саме загарбники. Крім того здійснюються повітряні удари.
"Саме путін затягує з пропозицією Трампа припинити вогонь. Все дуже примітивно, але цілком характерно для росіян", - зазначив Коваленко.
Доповнення
росія розширює кількість підрозділів ІПСО у складі збройних сил. Зокрема, спецпідрозділи інформаційного впливу з’явились у складі 3-ї та 51-ї загальновійськових армій зс рф. Для комплектування новостворених підрозділів ще у квітні 2024 року уряд держави-агресора запровадив окрему групу військових спеціальностей.
Українські Сили оборони завдали ракетного удару по місцю базування російських військових у брянській області. Про наслідки атаки свідчить перехоплена розмова росіян.
За словами жінки, яка розповідала про подію, серед постраждалих багато кадирівців. Дехто загинув під завалами, а ті, хто вижив, зазнали важких поранень.