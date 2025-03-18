В ЦПД прокомментировали слухи о якобы наступлении ВСУ в белгородской области
Киев • УНН
российские СМИ распространяют фейки о наступлении ВСУ на белгородскую область, чтобы обвинить Украину в нежелании мира. Это происходит на фоне расширения сети ИПСО в армии рф.
Сегодня, 18 марта, российские СМИ начали распространять слухи о якобы попытках Сил обороны Украины начать наступление на территории белгородской области. Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко пояснил, что такими заявлениями россияне пытаются нагнетать ситуацию перед переговорами диктатора владимира путина с президентом США Дональдом Трампом, пишет УНН.
"Сами придумали, сами победили, так часто бывает с россиянами", - прокомментировал Коваленко.
Коваленко пояснил, что бои в приграничной зоне с белгородской областью рф продолжаются в целом постоянно на протяжении полномасштабной войны. Это происходит из-за активности российских ДРГ на этом направлении. Кроме того, не прекращаются постоянные артиллерийские дуэли.
Военный добавил, что сейчас россиянам очень выгодно нагнетать перед разговором Трампа с путиным. При этом их главной информационной стратегией является обвинять Украину в нежелании завершить войну, хотя на самом деле по фронту атакуют именно захватчики. Кроме того осуществляются воздушные удары.
"Именно путин затягивает с предложением Трампа прекратить огонь. Все очень примитивно, но вполне характерно для россиян", - отметил Коваленко.
Дополнение
россия расширяет количество подразделений ИПСО в составе вооруженных сил. В частности, спецподразделения информационного влияния появились в составе 3-й и 51-й общевойсковых армий вс рф. Для комплектования новосозданных подразделений еще в апреле 2024 года правительство государства-агрессора ввело отдельную группу военных специальностей.
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