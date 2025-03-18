Генштаб: ситуація на кордоні Сумщини з Курською областю під контролем ЗСУ

Ситуація на кордоні Сумської області з Курською областю рф перебуває під контролем Сил оборони України, передає УНН із посиланням на повідомлення Генштабу.

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У Генштабі зауважили, що інформація, що поширюється в соціальних мережах щодо просування підрозділів рф вглиб території Сумщини не відповідає дійсності.

Російські окупанти намагаються заходити невеликими групами у деякі населені пункти українського прикордоння. Противник оперативно знищується вогневими засобами завдяки злагодженим діям та завчасно створеній системі оборони. Наші захисники успішно зупиняють усі намагання загарбників закріпитися на території Сумщини. Ворог зазнає значних втрат в живій силі - йдеться у повідомленні.

У Генштабі додали, що Командуванням Збройних Сил України вживаються всі необхідні заходи щодо посилення нашого угруповання військ технічними засобами та резервами.

Також українські воїни продовжують утримувати території в Курській області.

Важливо зазначити, що ворог не припиняє здійснювати інформаційно-психологічний тиск, поширюючи свої пропагандистські наративи з метою дискредитації військового командування, й поширення панічних настроїв та зневіри в українському суспільстві - йдеться у повідомленні.

У Генштабі закликали довіряти лише офіційним джерелам та перевіряти інформацію.

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Нагадаємо

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 18 березня 2025 року, ворожі війська втратили 1560 осіб, 8 танків, 20 бойових машин та 42 артсистеми. Також знищено іншу техніку ворога.