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Генштаб: ситуация на границе Сумщины с Курской областью под контролем ВСУ

Киев • УНН

 • 19575 просмотра

Информация о продвижении войск рф вглубь Сумщины не соответствует действительности. ВСУ успешно останавливают попытки врага закрепиться, нанося значительные потери.

Генштаб: ситуация на границе Сумщины с Курской областью под контролем ВСУ

Ситуация на границе Сумской области с Курской областью рф находится под контролем Сил обороны Украины, передает УНН со ссылкой на сообщение Генштаба.

Детали

В Генштабе отметили, что информация, распространяемая в социальных сетях о продвижении подразделений рф вглубь территории Сумщины, не соответствует действительности.

Российские оккупанты пытаются заходить небольшими группами в некоторые населенные пункты украинского приграничья. Противник оперативно уничтожается огневыми средствами благодаря слаженным действиям и заблаговременно созданной системе обороны. Наши защитники успешно останавливают все попытки захватчиков закрепиться на территории Сумщины. Враг несет значительные потери в живой силе 

- говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что Командованием Вооруженных Сил Украины принимаются все необходимые меры по усилению нашей группировки войск техническими средствами и резервами.

Также украинские воины продолжают удерживать территории в Курской области.

Важно отметить, что враг не прекращает осуществлять информационно-психологическое давление, распространяя свои пропагандистские нарративы с целью дискредитации военного командования, и распространения панических настроений и неверия в украинском обществе 

- говорится в сообщении.

В Генштабе призвали доверять только официальным источникам и проверять информацию.

рф стягивает войска в Белгородскую область, Силы обороны реагируют на угрозы - Коваленко18.03.25, 19:18 • 103041 просмотр

Напомним

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 18 марта 2025 года, вражеские войска потеряли 1560 человек, 8 танков, 20 боевых машин и 42 артсистемы. Также уничтожена другая техника врага.

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