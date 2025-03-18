“Наши ребята стоят там на месте”: Зеленский о том, находятся ли ВСУ в окружении в курской области
Киев • УНН
Президент Зеленский отрицает заявления путина об окружении украинских военных в Курской области. Он подчеркнул, что операция продолжается, а ВСУ контролируют ситуацию, несмотря на скопление войск рф на границе.
Президент Украины Владимир Зеленский опроверг окружение украинских военных в курской области, о котором ранее заявлял российский диктатор владимир путин. Об этом сообщает УНН.
Детали
По словам главы государства, Украина выполняет свою задачу в курском регионе, и украинские военные там "находятся и будут находится до тех пор, пока эта операция нам нужна".
Мы усилились на востоке нашего государства, как я говорил, что по моему мнению, максимальные вещи Курская операция выполнила. Но после того, как путин рассказывает, что наши ребята в окружении - наши ребята стоят там на месте, показывая, что они не в окружении, и что не путин руководит, куда отходит. Есть там операция. Кто-то вышел. Кому-то кажется, что кто-то побежал, а кто-то вышел, а где-то в другом уголке зашел. Это абсолютно понятные наши стратегические шаги, наши цели - пока враг на нашей территории, мы будем делать все, чтобы исключить возможность захватить наши еще дополнительные территории
Он отметил, что Украина увидела новое скопление войск на границе Сумской области.
"Мы видим, что они хотят сделать, - они хотят делать удары по Сумской, Харьковской, Запорожской областях. Вот что мы видим. Ну так легко мы это не дадим делать", - добавил Президент.
Дополнение
Сегодня z-военкоры сообщали, что ВСУ перешли в наступление в белгородской области. Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, что россияне подтянули войска к границе на белгородщине, но "Силы обороны нивелируют угрозы для территории Украины".
Также Коваленко сообщал, что такими заявлениями якобы о том, что Силы обороны Украины начали наступление на территории белгородской области, россияне пытаются нагнетать ситуацию перед переговорами диктатора владимира путина с президентом США Дональдом Трампом.
Напомним
Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Силы обороны провели передислокацию на более выгодные рубежи обороны в Курской области россии. По его словам, информация "о тысячах украинских военнослужащих, которые попали в окружение", является неправдивой.
Генштаб: ситуация на границе Сумщины с Курской областью под контролем ВСУ18.03.25, 20:15 • 19575 просмотров