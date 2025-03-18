“Наши ребята стоят там на месте”: Зеленский о том, находятся ли ВСУ в окружении в курской области

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг окружение украинских военных в курской области, о котором ранее заявлял российский диктатор владимир путин. Об этом сообщает УНН.

Детали

По словам главы государства, Украина выполняет свою задачу в курском регионе, и украинские военные там "находятся и будут находится до тех пор, пока эта операция нам нужна".

Мы усилились на востоке нашего государства, как я говорил, что по моему мнению, максимальные вещи Курская операция выполнила. Но после того, как путин рассказывает, что наши ребята в окружении - наши ребята стоят там на месте, показывая, что они не в окружении, и что не путин руководит, куда отходит. Есть там операция. Кто-то вышел. Кому-то кажется, что кто-то побежал, а кто-то вышел, а где-то в другом уголке зашел. Это абсолютно понятные наши стратегические шаги, наши цели - пока враг на нашей территории, мы будем делать все, чтобы исключить возможность захватить наши еще дополнительные территории - сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина увидела новое скопление войск на границе Сумской области.

"Мы видим, что они хотят сделать, - они хотят делать удары по Сумской, Харьковской, Запорожской областях. Вот что мы видим. Ну так легко мы это не дадим делать", - добавил Президент.

Дополнение

Сегодня z-военкоры сообщали, что ВСУ перешли в наступление в белгородской области. Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, что россияне подтянули войска к границе на белгородщине, но "Силы обороны нивелируют угрозы для территории Украины".

Также Коваленко сообщал, что такими заявлениями якобы о том, что Силы обороны Украины начали наступление на территории белгородской области, россияне пытаются нагнетать ситуацию перед переговорами диктатора владимира путина с президентом США Дональдом Трампом.

Напомним

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Силы обороны провели передислокацию на более выгодные рубежи обороны в Курской области россии. По его словам, информация "о тысячах украинских военнослужащих, которые попали в окружение", является неправдивой.

Генштаб: ситуация на границе Сумщины с Курской областью под контролем ВСУ