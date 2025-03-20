рф хочет вытеснить нас с курского направления и увеличила там свои войска - Зеленский

россияне хотят полностью вытеснить украинских военных с курского направления. Они там увеличили количество своих войск. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский во время Zoom-брифинга 19 марта, передает корреспондент УНН.

Сейчас план вытеснить нас полностью с курского направления. Они там увеличили количество своих войск. После того, как вытеснить, ударить в направлении Сум и потом перемещать войска на Харьков и соответственно на Запорожье. Я не могу сказать, что это будет именно в такой очереди, именно такой последовательности. Мы считаем, что они к этому готовятся - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина не видит сейчас у россиян возможностей на Харьковском и Запорожском направлениях.

Мы со своей стороны не видим сейчас у них возможностей на Харьковском направлении и на Запорожском. Не видим мы сильных возможностей пока что на востоке, а ( для Сум – ред.) они накапливают эти войска, но они должны нас полностью оттуда вытеснить. Мы там проводим те, или иные шаги в одном направлении, а потом мы немножко сместились и неожиданно делаем шаги в другом направлении - рассказал Зеленский.

путин хочет предпринять несколько наступательных действий, чтобы пойти на прекращение огня с ультиматумами к Украине - Зеленский

Дополнение

18 марта Зеленский отрицал окружение украинских военных в курской области, о котором ранее заявлял российский диктатор владимир путин.

Представитель ОТУВ "Северск" Вадим Мысник сообщал, что вблизи Сумской области наблюдается продвижение к границе немалого количества российских подразделений, которые были задействованы в курской операции. Задача Сил обороны максимально укреплять систему обороны и продолжать выполнять задачи, как в Курской области, так и вблизи границы.

14 марта Генеральный штаб ВСУ сообщал, что подразделения Сил обороны Украины осуществили перегруппировку, отошли на более выгодные рубежи обороны и выполняют определенные им задачи на территории Курской области.