У росіян поблизу кордону з Сумщиною сконцентровано чимало сил, які брали участь у курській області - Мисник

Поблизу Сумської області спостерігається просування до кордону чималої кількості російських підрозділів, які були задіяні в курській операції. Завдання Сил оборони максимально укріплювати систему оборони і продовжувати виконувати завдання, як у Курській області, так і поблизу кордону. Про це заявив речник ОТУВ "Сіверськ" Вадим Мисник в ефірі телемарафону, передає УНН.

Військову присутність ворога ми фіксували уздовж всього кордону і раніше, але не вбачали ознак формування великих угруповань щодо здійснення наступальних дій. Звісно, що якщо помінялася ситуація на суміжній території на Курщині, то у ворога там було сконцентровано чимало сил, і таким чином вони наблизилися до державного кордону. Тож, напевно, й маються на увазі ось ці накопичені сили. Наше завдання – ми максимально укріплюємо нашу систему оборони і продовжуємо виконувати бойові завдання як на суміжній території, так і на кордоні - сказав Мисник.

Він зазначив, що ворожі ДРГ застосовуються переважно на флангах, де спостерігається найбільше накопичення ворога, проте Силам оборони вдається своєчасно їх виявляти і знищувати.

У нас є і протидиверсійні резерви, і технічні засоби задля цього, тобто є всі можливості, щоб припиняти цю діяльність. Зокрема, хочу зазначити, що на Чернігівщині вже тривалий час… хоча і загроза зберігається такого застосування, але активності ми не спостерігали - додав Мисник.

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