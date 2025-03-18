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У росіян поблизу кордону з Сумщиною сконцентровано чимало сил, які брали участь у курській області - Мисник

Київ • УНН

 • 23062 перегляди

Речник ОТУВ "Сіверськ" повідомив про просування російських підрозділів до кордону Сумщини, які брали участь у Курській операції. Сили оборони укріплюють систему оборони.

У росіян поблизу кордону з Сумщиною сконцентровано чимало сил, які брали участь у курській області - Мисник

Поблизу Сумської області спостерігається просування до кордону чималої кількості російських підрозділів, які були задіяні в курській операції. Завдання Сил оборони максимально укріплювати систему оборони і продовжувати виконувати завдання, як у Курській області, так і поблизу кордону. Про це заявив речник ОТУВ "Сіверськ" Вадим Мисник в ефірі телемарафону, передає УНН.

Військову присутність ворога ми фіксували уздовж всього кордону і раніше, але не вбачали ознак формування великих угруповань щодо здійснення наступальних дій. Звісно, що якщо помінялася ситуація на суміжній території на Курщині, то у ворога там було сконцентровано чимало сил, і таким чином вони наблизилися до державного кордону. Тож, напевно, й маються на увазі ось ці накопичені сили. Наше завдання – ми максимально укріплюємо нашу систему оборони і продовжуємо виконувати бойові завдання як на суміжній території, так і на кордоні

- сказав Мисник.

Він зазначив, що ворожі ДРГ застосовуються переважно на флангах, де спостерігається найбільше накопичення ворога, проте Силам оборони вдається своєчасно їх виявляти і знищувати.

У нас є і протидиверсійні резерви, і технічні засоби задля цього, тобто є всі можливості, щоб припиняти цю діяльність. Зокрема, хочу зазначити, що на Чернігівщині вже тривалий час… хоча і загроза зберігається такого застосування, але активності ми не спостерігали

- додав Мисник.

Нагадаємо

Командування ухвалило рішення про відведення сил та засобів з невигідних позицій на одній із ділянок фронту на Донеччині.

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