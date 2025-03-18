У россиян вблизи границы с Сумщиной сконцентрировано немало сил, которые принимали участие в курской области - Мысник

Вблизи Сумской области наблюдается продвижение к границе немалого количества российских подразделений, которые были задействованы в курской операции. Задача Сил обороны максимально укреплять систему обороны и продолжать выполнять задачи, как в Курской области, так и вблизи границы. Об этом заявил спикер ОГВ "Северск" Вадим Мыснык в эфире телемарафона, передает УНН.

Военное присутствие врага мы фиксировали вдоль всей границы и раньше, но не видели признаков формирования крупных группировок для осуществления наступательных действий. Конечно, если поменялась ситуация на смежной территории на Курщине, то у врага там было сконцентрировано немало сил, и таким образом они приблизились к государственной границе. Поэтому, наверное, и имеются в виду вот эти накопленные силы. Наша задача – мы максимально укрепляем нашу систему обороны и продолжаем выполнять боевые задачи как на смежной территории, так и на границе

Он отметил, что вражеские ДРГ применяются преимущественно на флангах, где наблюдается наибольшее накопление врага, однако Силам обороны удается своевременно их выявлять и уничтожать.

У нас есть и противодиверсионные резервы, и технические средства для этого, то есть есть все возможности, чтобы пресекать эту деятельность. В частности, хочу отметить, что на Черниговщине уже длительное время… хотя и угроза сохраняется такого применения, но активности мы не наблюдали