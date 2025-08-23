$41.220.00
рф хоче виробляти понад 6000 "шахедів" на місяць - CNN

Київ • УНН

 • 66 перегляди

росія планує розширити виробництво "Шахедів" до понад 6 тисяч одиниць щомісяця. Вартість дронів для рф знизилася з 200 000 доларів у 2022 році до 70 000 доларів у 2025 році.

рф хоче виробляти понад 6000 "шахедів" на місяць - CNN

росія налаштована розширити виробництво "Шахедів" до понад 6 тисяч одиниць щомісяця. Про це повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

Як стало відомо виданню з джерел в українській розвідці, що крім збільшення кількості, виробництво ударних безпілотників у РФ обходиться набагато дешевше, ніж на початку війни, коли Москва закупила їх у Тегерана.

У 2022 році росія платила в середньому 200 000 доларів за один такий безпілотник. У 2025 році ця цифра знизилася приблизно до 70 000 доларів

- сказало джерело.

Воно додало, що це сталося завдяки масштабному виробництву "Шахедів" на заводі безпілотників "Алабуга" в Татарстані.

Водночас, як пише CNN, оцінки сильно різняться. Зокрема, Центр стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) виявив, що вартість "Шахед-136" варіюється від 20 тисяч до 50 тисяч доларів за один дрон.

Для порівняння видання наводить також приклад, зазначивши, що один перехоплювач ракет "земля-повітря" може коштувати понад 3 млн доларів.

(Така - ред.) відносно низька вартість дозволяє Кремлю активізувати нічні атаки за допомогою дронів, а також проводити частіші великомасштабні атаки

- пише видання.

Зокрема, на початку війни великі залпи ракет і безпілотників відбувалися приблизно раз на місяць. Однак тепер, згідно з аналізом CSIS, такі атаки відбуваються в середньому кожні 8 днів.

Нагадаємо

Президент Зеленський заявив, що в липні рф застосувала по Україні понад 3,8 тис. "шахедів", майже 260 ракет та понад 5,1 тис. КАБів. Він наголосив на необхідності додаткового тиску та санкцій проти москви.

Ольга Розгон

