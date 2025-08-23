$41.220.00
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 22056 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 06:14 • 21901 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
23 августа, 03:30 • 22975 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа
22 августа, 18:18 • 15102 просмотра
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 37404 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 30483 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
22 августа, 14:39 • 27571 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
22 августа, 14:30 • 25238 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
22 августа, 13:07 • 24741 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
22 августа, 12:16 • 13896 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 22056 просмотра
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцемPhoto23 августа, 06:00
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа23 августа, 03:30
Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептовPhoto22 августа, 15:31
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 37404 просмотра
рф хочет производить более 6000 "шахедов" в месяц - CNN

Киев • УНН

 • 230 просмотра

Россия планирует расширить производство "шахедов" до более чем 6 тысяч единиц ежемесячно. Стоимость дронов для рф снизилась с 200 000 долларов в 2022 году до 70 000 долларов в 2025 году.

рф хочет производить более 6000 "шахедов" в месяц - CNN

россия намерена расширить производство "Шахедов" до более чем 6 тысяч единиц ежемесячно. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Как стало известно изданию из источников в украинской разведке, помимо увеличения количества, производство ударных беспилотников в рф обходится гораздо дешевле, чем в начале войны, когда Москва закупила их у Тегерана.

В 2022 году россия платила в среднем 200 000 долларов за один такой беспилотник. В 2025 году эта цифра снизилась примерно до 70 000 долларов

- сказал источник.

Он добавил, что это произошло благодаря масштабному производству "Шахедов" на заводе беспилотников "Алабуга" в Татарстане.

В то же время, как пишет CNN, оценки сильно разнятся. В частности, Центр стратегических и международных исследований (CSIS) обнаружил, что стоимость "Шахед-136" варьируется от 20 тысяч до 50 тысяч долларов за один дрон.

Для сравнения издание приводит также пример, отметив, что один перехватчик ракет "земля-воздух" может стоить более 3 млн долларов.

(Такая - ред.) относительно низкая стоимость позволяет Кремлю активизировать ночные атаки с помощью дронов, а также проводить более частые крупномасштабные атаки

- пишет издание.

В частности, в начале войны крупные залпы ракет и беспилотников происходили примерно раз в месяц. Однако теперь, согласно анализу CSIS, такие атаки происходят в среднем каждые 8 дней.

Напомним

Президент Зеленский заявил, что в июле рф применила по Украине более 3,8 тыс. "шахедов", почти 260 ракет и более 5,1 тыс. КАБов. Он подчеркнул необходимость дополнительного давления и санкций против Москвы.

Ольга Розгон

Новости Мира
Крылатая ракета
Шахед-136
Тегеран
Украина
Иран
