рф хочет производить более 6000 "шахедов" в месяц - CNN

россия намерена расширить производство "Шахедов" до более чем 6 тысяч единиц ежемесячно. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Как стало известно изданию из источников в украинской разведке, помимо увеличения количества, производство ударных беспилотников в рф обходится гораздо дешевле, чем в начале войны, когда Москва закупила их у Тегерана.

В 2022 году россия платила в среднем 200 000 долларов за один такой беспилотник. В 2025 году эта цифра снизилась примерно до 70 000 долларов - сказал источник.

Он добавил, что это произошло благодаря масштабному производству "Шахедов" на заводе беспилотников "Алабуга" в Татарстане.

В то же время, как пишет CNN, оценки сильно разнятся. В частности, Центр стратегических и международных исследований (CSIS) обнаружил, что стоимость "Шахед-136" варьируется от 20 тысяч до 50 тысяч долларов за один дрон.

Для сравнения издание приводит также пример, отметив, что один перехватчик ракет "земля-воздух" может стоить более 3 млн долларов.

(Такая - ред.) относительно низкая стоимость позволяет Кремлю активизировать ночные атаки с помощью дронов, а также проводить более частые крупномасштабные атаки - пишет издание.

В частности, в начале войны крупные залпы ракет и беспилотников происходили примерно раз в месяц. Однако теперь, согласно анализу CSIS, такие атаки происходят в среднем каждые 8 дней.

Напомним

Президент Зеленский заявил, что в июле рф применила по Украине более 3,8 тыс. "шахедов", почти 260 ракет и более 5,1 тыс. КАБов. Он подчеркнул необходимость дополнительного давления и санкций против Москвы.