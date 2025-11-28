рф атакувала Україну балістичним "Іскандером", 63 з 72 дронів знешкоджено
Київ • УНН
У ніч на 28 листопада ворог атакував Україну балістичною ракетою та 72 ударними БпЛА. Сили ППО збили 63 ворожі безпілотники на півночі, півдні та сході країни.
росія вночі випустила по Україні балістичну ракету, а також 72 дрони, з яких 63 знешкоджено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у п'ятницю, пише УНН.
Деталі
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 28 листопада (з 18:00 27 листопада) ворог атакував однією балістичною ракетою Іскандер-М із ТОТ АР Крим та 72-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Брянськ, Міллєрово – рф, близько 50 із них – "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 63 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 9 ударних БпЛА на 5 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локаціях
