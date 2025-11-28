рф атакувала Україну балістичним "Іскандером", 63 з 72 дронів знешкоджено

росія вночі випустила по Україні балістичну ракету, а також 72 дрони, з яких 63 знешкоджено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 28 листопада (з 18:00 27 листопада) ворог атакував однією балістичною ракетою Іскандер-М із ТОТ АР Крим та 72-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Брянськ, Міллєрово – рф, близько 50 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 63 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 9 ударних БпЛА на 5 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локаціях - повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

