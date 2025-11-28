рф атакувала Україну балістичним "Іскандером", 63 з 72 дронів знешкоджено

$42.190.11
Ексклюзив
08:06 • 266 перегляди
Чи безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
06:58 • 6590 перегляди
Комісар ЄС з економіки закликав G7 пришвидшити виплату Україні $50 млрд
06:35 • 8982 перегляди
НАБУ і САП проводять обшуки у Єрмака - джерела
06:29 • 8674 перегляди
Орбан вирушив до москви на переговори з путіним: збирається говорити про енергетику та мирні зусилля у війні рф проти України
27 листопада, 22:13 • 7362 перегляди
Київське "Динамо" звільнило Шовковського та весь тренерський штабPhoto
27 листопада, 18:30 • 27137 перегляди
Зеленський анонсував важливі переговори наступного тижня
27 листопада, 17:31 • 25318 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури: обвинувачення на чолі з Генпрокурором Кравченком просить для підсудного 10 років позбавлення волі
Ексклюзив
27 листопада, 15:25 • 39636 перегляди
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров’я
Ексклюзив
27 листопада, 14:27 • 44282 перегляди
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
27 листопада, 14:21 • 23123 перегляди
Наприкінці тижня продовжиться спільна робота української та американської делегацій щодо мирної угоди - ОП
Чи безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
Ексклюзив
08:06 • 266 перегляди
Родичі жертв скандальної клініки Odrex закликали правоохоронців провести розслідування і покарати винних у смерті їхніх рідних - відеоVideo27 листопада, 15:30 • 28613 перегляди
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров’я
Ексклюзив
27 листопада, 15:25 • 39636 перегляди
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
Ексклюзив
27 листопада, 14:27 • 44282 перегляди
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
27 листопада, 14:12 • 36113 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку02:36 • 5530 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 31891 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 52703 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 85882 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 101206 перегляди
рф атакувала Україну балістичним "Іскандером", 63 з 72 дронів знешкоджено

Київ • УНН

 • 1072 перегляди

У ніч на 28 листопада ворог атакував Україну балістичною ракетою та 72 ударними БпЛА. Сили ППО збили 63 ворожі безпілотники на півночі, півдні та сході країни.

рф атакувала Україну балістичним "Іскандером", 63 з 72 дронів знешкоджено

росія вночі випустила по Україні балістичну ракету, а також 72 дрони, з яких 63 знешкоджено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 28 листопада (з 18:00 27 листопада) ворог атакував однією балістичною ракетою Іскандер-М із ТОТ АР Крим та 72-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Брянськ, Міллєрово – рф, близько 50 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 63 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 9 ударних БпЛА на 5 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локаціях

- повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

Атака на Дніпропетровщину: рятувальники виявили тіло 61-річного чоловіка під завалами28.11.25, 07:54 • 2242 перегляди

Юлія Шрамко

