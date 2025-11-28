РФ атаковала Украину баллистическим "Искандером", 63 из 72 дронов уничтожены

Россия ночью выпустила по Украине баллистическую ракету, а также 72 дрона, из которых 63 обезврежены, сообщили в Воздушных силах ВСУ в пятницу, пишет УНН.

Подробности

По данным ВС ВСУ, в ночь на 28 ноября (с 18:00 27 ноября) враг атаковал одной баллистической ракетой Искандер-М с ТОТ АР Крым и 72-мя ударными БпЛА типа Shahed, Герань и беспилотниками других типов с направлений: Орел, Брянск, Миллерово – РФ, около 50 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 63 вражеских БпЛА типа Shahed, Герань и дроны других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 9 ударных БпЛА на 5 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации - сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

