РФ атаковала Украину баллистическим "Искандером", 63 из 72 дронов уничтожены

НАБУ и САП проводят обыски у Ермака - источники
06:29 • 1818 просмотра
Орбан отправился в москву на переговоры с путиным: собирается говорить об энергетике и мирных усилиях в войне рф против Украины
27 ноября, 18:30 • 24629 просмотра
Зеленский анонсировал важные переговоры на следующей неделе
27 ноября, 17:31 • 23755 просмотра
Смертельное ДТП с участием экс-сотрудника прокуратуры: обвинение во главе с Генпрокурором Кравченко просит для подсудимого 10 лет лишения свободы
Эксклюзив
27 ноября, 15:25 • 36110 просмотра
Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье
Эксклюзив
27 ноября, 14:27 • 41204 просмотра
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
27 ноября, 14:21 • 22780 просмотра
В конце недели продолжится совместная работа украинской и американской делегаций по мирному соглашению - ОП
Эксклюзив
27 ноября, 14:12 • 33508 просмотра
Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США
Эксклюзив
27 ноября, 13:37 • 25776 просмотра
Суд возобновил расследование уголовного дела против главного юриста НБУ Александра ЗимыPhoto
27 ноября, 12:53 • 14944 просмотра
Украине удалось убрать пункт о "полной амнистии" из мирного плана США - Стефанишина
публикации
Эксклюзивы
Родственники жертв скандальной клиники Odrex призвали правоохранителей провести расследование и наказать виновных в смерти их родных - видеоVideo27 ноября, 15:30 • 25797 просмотра
Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье
Эксклюзив
27 ноября, 15:25 • 36122 просмотра
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
Эксклюзив
27 ноября, 14:27 • 41212 просмотра
Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США
Эксклюзив
27 ноября, 14:12 • 33512 просмотра
Украинские компании со связями с рф заработали 150,3 млрд грн в 2024 году - исследование YouControlPhoto27 ноября, 13:38 • 26774 просмотра
РФ атаковала Украину баллистическим "Искандером", 63 из 72 дронов уничтожены

Киев • УНН

 • 82 просмотра

В ночь на 28 ноября враг атаковал Украину баллистической ракетой и 72 ударными БПЛА. Силы ПВО сбили 63 вражеских беспилотника на севере, юге и востоке страны.

Россия ночью выпустила по Украине баллистическую ракету, а также 72 дрона, из которых 63 обезврежены, сообщили в Воздушных силах ВСУ в пятницу, пишет УНН.

Подробности

По данным ВС ВСУ, в ночь на 28 ноября (с 18:00 27 ноября) враг атаковал одной баллистической ракетой Искандер-М с ТОТ АР Крым и 72-мя ударными БпЛА типа Shahed, Герань и беспилотниками других типов с направлений: Орел, Брянск, Миллерово – РФ, около 50 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 63 вражеских БпЛА типа Shahed, Герань и дроны других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 9 ударных БпЛА на 5 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации

- сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

Атака на Днепропетровщину: спасатели обнаружили тело 61-летнего мужчины под завалами28.11.25, 07:54 • 1718 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Вооруженные силы Украины
Шахед-136
9К720 Искандер
