Атака на Днепропетровщину: спасатели обнаружили тело 61-летнего мужчины под завалами
Киев • УНН
В Покровской общине Днепропетровской области спасатели извлекли из-под завалов разрушенного дома тело 61-летнего мужчины, погибшего из-за удара КАБом. Также пострадала 52-летняя женщина.
В Покровской общине Днепропетровской области спасатели извлекли из-под завалов разрушенного дома тело 61-летнего мужчины. Об этом сообщил начальник ОВА Владислав Гайваненко, информирует УНН.
Подробности
По его словам, мужчина погиб из-за удара КАБом.
Соболезнования родным и близким. Есть и пострадавшая – женщина 52 лет
Он также рассказал, что враг направил на Синельниковщину БпЛА. В результате атаки в Петропавловской и Славянской общинах повреждены 2 частных дома, авто и газопровод. По Никополю российская армия била FPV-дронами. Защитники сбили на Днепропетровщине 3 БпЛА.
Напомним
25 ноября в результате атаки российских БпЛА на Днепр пострадали женщина и ребенок. Повреждены четырехэтажное здание и линия электропередач.
