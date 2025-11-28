Атака на Днепропетровщину: спасатели обнаружили тело 61-летнего мужчины под завалами

$42.300.10
27 ноября, 22:24 • 11051 просмотра
Ермак: Зеленский не подпишет ни одного документа об отказе от территорий, пока будет Президентом Украины
27 ноября, 18:30 • 22945 просмотра
Зеленский анонсировал важные переговоры на следующей неделе
27 ноября, 17:31 • 22575 просмотра
Смертельное ДТП с участием экс-сотрудника прокуратуры: обвинение во главе с Генпрокурором Кравченко просит для подсудимого 10 лет лишения свободы
Эксклюзив
27 ноября, 15:25 • 34290 просмотра
Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье
Эксклюзив
27 ноября, 14:27 • 39679 просмотра
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
27 ноября, 14:21 • 22334 просмотра
В конце недели продолжится совместная работа украинской и американской делегаций по мирному соглашению - ОП
Эксклюзив
27 ноября, 14:12 • 32542 просмотра
Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США
Эксклюзив
27 ноября, 13:37 • 25317 просмотра
Суд возобновил расследование уголовного дела против главного юриста НБУ Александра ЗимыPhoto
27 ноября, 12:53 • 14844 просмотра
Украине удалось убрать пункт о "полной амнистии" из мирного плана США - Стефанишина
27 ноября, 12:37 • 18284 просмотра
Из игорного бизнеса в медицину: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 1Photo
публикации
Эксклюзивы
Оккупанты используют базы отдыха в Севастополе для маскировки своих подразделений - "АТЕШ"Photo27 ноября, 21:41 • 6702 просмотра
Нидерланды готовят новый план по возвращению украинских беженцев: что изменится27 ноября, 22:59 • 10269 просмотра
Беспилотник атаковал военный городок в Чечне: подробностиVideo27 ноября, 23:31 • 4284 просмотра
После войны Украина будет иметь до 6 миллионов ветеранов и членов их семей - СвириденкоPhoto00:57 • 7264 просмотра
Минобороны: Россия использует "Шахеды" для охоты на украинские самолеты и вертолеты01:30 • 7312 просмотра
Родственники жертв скандальной клиники Odrex призвали правоохранителей провести расследование и наказать виновных в смерти их родных - видеоVideo27 ноября, 15:30 • 24886 просмотра
Украинские компании со связями с рф заработали 150,3 млрд грн в 2024 году - исследование YouControlPhoto27 ноября, 13:38 • 26010 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Андрій Єрмак
Сирил Рамафоса
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Белый дом
Вашингтон
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении02:36 • 2284 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 30163 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 51135 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 84421 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 99801 просмотра
Техника
Шахед-136
Дипломатка
FIM-92 Stinger
Ланцет (барражирующий боеприпас)

Атака на Днепропетровщину: спасатели обнаружили тело 61-летнего мужчины под завалами

Киев • УНН

 • 1326 просмотра

В Покровской общине Днепропетровской области спасатели извлекли из-под завалов разрушенного дома тело 61-летнего мужчины, погибшего из-за удара КАБом. Также пострадала 52-летняя женщина.

Атака на Днепропетровщину: спасатели обнаружили тело 61-летнего мужчины под завалами

В Покровской общине Днепропетровской области спасатели извлекли из-под завалов разрушенного дома тело 61-летнего мужчины. Об этом сообщил начальник ОВА Владислав Гайваненко, информирует УНН.

Подробности

По его словам, мужчина погиб из-за удара КАБом.

Соболезнования родным и близким. Есть и пострадавшая – женщина 52 лет

- написал Гайваненко.

Он также рассказал, что враг направил на Синельниковщину БпЛА. В результате атаки в Петропавловской и Славянской общинах повреждены 2 частных дома, авто и газопровод. По Никополю российская армия била FPV-дронами. Защитники сбили на Днепропетровщине 3 БпЛА.

Напомним

25 ноября в результате атаки российских БпЛА на Днепр пострадали женщина и ребенок. Повреждены четырехэтажное здание и линия электропередач.

Атака на Днепр: 15 пострадавших обратились к медикам после удара - ОВА23.11.25, 09:25 • 4202 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
Война в Украине
Днепропетровская область