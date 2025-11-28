Атака на Дніпропетровщину: рятувальники виявили тіло 61-річного чоловіка під завалами
У Покровській громаді Дніпропетровщини рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого будинку тіло 61-річного чоловіка, який загинув через удар КАБом. Також постраждала 52-річна жінка.
Деталі
За його словами, чоловік загинув через удар КАБом.
Співчуття рідним та близьким. Є й постраждала – жінка 52 років
Він також розповів, що ворог спрямував на Синельниківщину БпЛА. Внаслідок атаки у Петропавлівській та Слов'янській громадах понівечені 2 приватні буднки, авто та газогін. По Нікополю російська армія била FPV-дронами. Оборонці збили на Дніпропетровщині 3 БпЛА.
25 листопада внаслідок атаки російських БпЛА на Дніпро постраждали жінка та дитина. Пошкоджено чотириповерхову будівлю та лінію електропередач.
