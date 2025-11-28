Атака на Дніпропетровщину: рятувальники виявили тіло 61-річного чоловіка під завалами

$42.300.10
27 листопада, 22:24 • 10289 перегляди
Єрмак: Зеленський не підпише жодного документа про відмову від територій, поки буде Президентом України
27 листопада, 18:30 • 21306 перегляди
Зеленський анонсував важливі переговори наступного тижня
27 листопада, 17:31 • 21461 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури: обвинувачення на чолі з Генпрокурором Кравченком просить для підсудного 10 років позбавлення волі
Ексклюзив
27 листопада, 15:25 • 32453 перегляди
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров'я
Ексклюзив
27 листопада, 14:27 • 38042 перегляди
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
27 листопада, 14:21 • 21908 перегляди
Наприкінці тижня продовжиться спільна робота української та американської делегацій щодо мирної угоди - ОП
Ексклюзив
27 листопада, 14:12 • 31547 перегляди
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
27 листопада, 13:37 • 24782 перегляди
Суд відновив розслідування кримінальної справи проти головного юриста НБУ Олександра Зими
27 листопада, 12:53 • 14725 перегляди
Україні вдалося прибрати пункт про "повну амністію" з мирного плану США - Стефанішина
27 листопада, 12:37 • 18171 перегляди
З грального бізнесу у медицину: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов'язують із загибеллю пацієнтів. Частина 1
"Динамо" поступилося кіпрській "Омонії" у Лізі конференцій
Окупанти використовують бази відпочинку у Севастополі для маскування своїх підрозділів - "АТЕШ"
Нідерланди готують новий план для повернення українських біженців: що зміниться
Після війни Україна матиме до 6 мільйонів ветеранів та членів їхніх родин - Свириденко
Міноборони: росія використовує "Шахеди" для полювання на українські літаки та гелікоптери
Родичі жертв скандальної клініки Odrex закликали правоохоронців провести розслідування і покарати винних у смерті їхніх рідних - відео
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров’я
Ексклюзив
27 листопада, 15:25 • 32465 перегляди
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
Ексклюзив
27 листопада, 14:27 • 38052 перегляди
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
27 листопада, 14:12 • 31553 перегляди
Українські компанії зі зв'язками з рф заробили 150,3 млрд грн за 2024 рік - дослідження
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Андрій Єрмак
Сиріл Рамафоса
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Запорізька область
Нідерланди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року
Техніка
Шахед-136
Дипломатка
FIM-92 Stinger
Ланцет (баражуючий боєприпас)

Атака на Дніпропетровщину: рятувальники виявили тіло 61-річного чоловіка під завалами

Київ • УНН

 • 78 перегляди

У Покровській громаді Дніпропетровщини рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого будинку тіло 61-річного чоловіка, який загинув через удар КАБом. Також постраждала 52-річна жінка.

Атака на Дніпропетровщину: рятувальники виявили тіло 61-річного чоловіка під завалами

У Покровській громаді Дніпропетровщини рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого будинку тіло 61-річного чоловіка. Про це повідомив начальник ОВА Владислав Гайваненко, інформує УНН.

Деталі

За його словами, чоловік загинув через удар КАБом.

Співчуття рідним та близьким. Є й постраждала – жінка 52 років

- написав Гайваненко.

Він також розповів, що ворог спрямував на Синельниківщину БпЛА. Внаслідок атаки у Петропавлівській та Слов'янській громадах понівечені 2 приватні буднки, авто та газогін. По Нікополю російська армія била FPV-дронами. Оборонці збили на Дніпропетровщині 3 БпЛА.

Нагадаємо

25 листопада внаслідок атаки російських БпЛА на Дніпро постраждали жінка та дитина. Пошкоджено чотириповерхову будівлю та лінію електропередач.

Атака на Дніпро: 15 постраждалих звернулися до медиків після удару - ОВА23.11.25, 09:25 • 4200 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні
Дніпропетровська область