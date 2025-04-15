рф атакувала Україну балістичною ракетою та 52 безпілотники: збито 26 дронів, 19 - не досягли цілей

росія запустила по Україні балістичну ракету та 52 безпілотники, збито 26 дронів, 19 - не досягли цілей, через атаку рф постраждали дві області, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у вівторок, пише УНН.

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За даними ПС ЗСУ, у ніч на 15 квітня ворог атакував балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23 (із Курської області - рф) та 52-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків (Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - рф).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 12.00 підтверджено збиття 26 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та в центрі країни - повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

19 ворожих безпілотників-імітаторів, як вказано, - локаційно втрачені (без негативних наслідків).

"Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина та Донеччина", - ідеться у повідомленні.

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