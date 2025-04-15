рф атаковала Украину баллистической ракетой и 52 беспилотника: сбито 26 дронов, 19 - не достигли целей
Киев • УНН
Ночью 15 апреля россия атаковала Украину баллистической ракетой и 52 дронами. Сбито 26 «Shahed», 19 имитаторов потеряно, пострадали Сумщина и Донетчина.
россия запустила по Украине баллистическую ракету и 52 беспилотника, сбито 26 дронов, 19 - не достигли целей, из-за атаки рф пострадали две области, сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 15 апреля враг атаковал баллистической ракетой Искандер-М/KN-23 (из Курской области - рф) и 52-мя ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений (Миллерово, Приморско-Ахтарск - рф).
Воздушное нападение отбивали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 12.00 подтверждено сбитие 26 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере и в центре страны
19 вражеских беспилотников-имитаторов, как указано, - локационно потеряны (без негативных последствий).
"В результате вражеской атаки пострадали Сумщина и Донетчина", - говорится в сообщении.
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