рф атаковала Украину баллистической ракетой и 52 беспилотника: сбито 26 дронов, 19 - не достигли целей

россия запустила по Украине баллистическую ракету и 52 беспилотника, сбито 26 дронов, 19 - не достигли целей, из-за атаки рф пострадали две области, сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.

По данным ВС ВСУ, в ночь на 15 апреля враг атаковал баллистической ракетой Искандер-М/KN-23 (из Курской области - рф) и 52-мя ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений (Миллерово, Приморско-Ахтарск - рф).

Воздушное нападение отбивали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 12.00 подтверждено сбитие 26 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере и в центре страны