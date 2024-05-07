Рекордний імпорт електроенергії заплановано на тлі похолодання, через негоду знеструмлення у трьох областях
Київ • УНН
Через похолодання споживання електроенергії в Україні зростає, на певні години заплановані рекордно високі максимальні потужності імпорту, в той час як негода знеструмила 53 населених пункти в 3 областях.
В Україні сьогодні через похолодання зростає споживання електроенергії. Запланована рекордно висока максимальна потужність імпорту в окремі години. Тим часом негода знеструмила 53 населені пункти в 3 областях. Про це повідомили в НЕК "Укренерго" у вівторок, закликавши українців з 19:00 до 22:00 споживати електрику ощадливо, пише УНН.
Генерація та споживання
Як повідомляється, сьогодні о 09:50 споживання на 9,4% вище, ніж вчора в цей же час. А вчора, 6 травня, споживання досягло максимуму після 21:00, його рівень був на 7% нижчим за добовий максимум попереднього робочого дня – п’ятниці, 3 травня.
"Вчора в денні години в енергосистемі, через активну роботу електростанцій на ВДЕ, в енергосистемі був надлишок електроенергії. Для підтримки збалансованої роботи енергосистеми робота об’єктів ВДЕ обмежувалась з 10:40 до 16:05", - вказали у компанії.
Аварійна допомога
Вчора, 6 травня, на запит "Укренерго", польський оператор енергосистеми PSE, з 08:00 до 10:00, як зазначається, надавав аварійну допомогу, терміново купуючи надлишки української електроенергії.
Обмеження
Протягом доби діють обмеження споживання на Харківщині. На ранок знеструмлено близько 102 тисячі побутових споживачів. Також цілодобово обмежено споживання для промисловості на Криворіжжі, вказали у НЕК.
Імпорт та експорт
Імпорт: у вечірні години з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 7 395МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 668 МВт.
Знеструмлення
Через грозу та вітер на ранок знеструмлено 53 населені пункти в Житомирській, Сумській, Чернігівській областях. З інших причин на ранок знеструмлені 419 населених пунктів.