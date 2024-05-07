Рекордный импорт электроэнергии запланирован на фоне похолодания, из-за непогоды обесточивания в трех областях

В Украине сегодня из-за похолодания растет потребление электроэнергии. Запланирована рекордно высокая максимальная мощность импорта в отдельные часы. Тем временем непогода обесточила 53 населенных пункта в 3 областях. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго" во вторник, призвав украинцев с 19:00 до 22:00 потреблять электричество экономно, пишет УНН.

Генерация и потребление

Как сообщается, сегодня в 09:50 потребление на 9,4% выше, чем вчера в это же время. А вчера, 6 мая, потребление достигло максимума после 21:00, его уровень был на 7% ниже суточного максимума предыдущего рабочего дня - пятницы, 3 мая.

"Вчера в дневные часы в энергосистеме, из-за активной работы электростанций на ВИЭ, в энергосистеме был избыток электроэнергии. Для поддержания сбалансированной работы энергосистемы работа объектов ВИЭ ограничивалась с 10:40 до 16:05", - указали в компании.

Аварийная помощь

Вчера, 6 мая, на запрос "Укрэнерго", польский оператор энергосистемы PSE, с 08:00 до 10:00, как отмечается, оказывал аварийную помощь, срочно покупая излишки украинской электроэнергии.

Ограничения

В течение суток действуют ограничения потребления на Харьковщине. На утро обесточены около 102 тысяч бытовых потребителей. Также круглосуточно ограничено потребление для промышленности на Криворожье, указали в НЭК.

Импорт и экспорт

Импорт: в вечерние часы из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 7 395МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 668 МВт.

Обесточивание

Из-за грозы и ветра на утро обесточены 53 населенных пункта в Житомирской, Сумской, Черниговской областях. По другим причинам на утро обесточены 419 населенных пунктов.