Рекордный импорт электроэнергии запланирован на фоне похолодания, из-за непогоды обесточивания в трех областях

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Возможно ли будет обжаловать решение военно-врачебной комиссии: разъяснил офицер Центральной ВВК
Возможность обжалования решения военно-врачебной комиссии сохранена и усовершенствована: обжалование решения ВВК теперь будут рассматриваться в другом учреждении здравоохранения, чем то, где было принято первичное решение, для обеспечения беспристрастности.
МВД запускает электронный кабинет пострадавшего и горячую линию для соцзащиты для правоохранителей
Министерство внутренних дел запустило электронный кабинет потерпевшего и горячую линию контакт-центра для предоставления услуг социальной защиты военнослужащим, полицейским и членам их семей.
СБУ заявила о разоблачении сети агентов фсб рф, которые готовили убийство Президента: задержаны два полковника УГО
СБУ заявила о разоблачении сети агентов фсб рф, которые готовили убийство Президента: задержаны два полковника УГО.
Правительство поддержало ратификацию соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией
Кабинет министров Украины поддержал законопроект о ратификации соглашения о свободной торговле с Турцией, что создает новые возможности для украинского бизнеса благодаря отмене пошлин на 93% промышленных товаров.
"Есть гораздо более важные вещи": в ГУР отвергли беспокойство относительно будущих ядерных учений рф
По словам представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины, ядерный шантаж России путем проведения военных учений с применением нестратегического ядерного оружия является стандартной практикой для москвы, а не чем-то новым, и вопросом, на который свободный мир должен дать адекватный ответ.
Правительство отменило ограничения расчетов за импорт товаров и услуг
Правительство отменяет ограничения на расчеты за импорт товаров и услуг, открывая новые возможности для украинских предпринимателей и усиливая экспорт.
ЕС и Украина обсудили децентрализацию энергогенерации и санкции против россии
Еврокомиссар и украинский министр обсудили усиление энергетической устойчивости Украины, увеличение производства электроэнергии для следующей зимы, поддержку ЕС в восстановлении инфраструктуры, расторжение контракта на транзит российского газа и интеграцию украинских энергетических рынков в европейские.
Как проверить документы перед покупкой жилья на вторичном рынке: в Минюсте дали советы
Проверка права собственности на недвижимость является важной предпосылкой заключения договора купли-продажи. Перед заключением договора купли-продажи недвижимости на вторичном рынке нужно проверить документы, которые подтверждают право собственности.