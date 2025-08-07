$41.610.07
Ексклюзив
15:56 • 18747 перегляди
Замість життєво необхідних – аскорбінка: що не так зі списком ліків зі знижкою 30%
Ексклюзив
14:11 • 22223 перегляди
"Антидержавне рішення": у Комітеті ВРУ з питань нацбезпеки закликали скасувати передачу Державіаслужбою повноважень щодо Ми-8 іноземній компанії
Ексклюзив
12:15 • 66310 перегляди
Запровадження акцизу на газовані напої: ціни можуть зрости на 10-20%
Ексклюзив
11:55 • 67597 перегляди
Не знайшли чи не шукали? Поліція підтвердила, що закрила справу проти головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
7 серпня, 09:40 • 76656 перегляди
Ринок новобудов в Україні у 2025: як війна змінила карту будівництва
7 серпня, 09:15 • 112690 перегляди
ТЦК зобов'яжуть носити бодікамери з 1 вересня - Міноборони
Ексклюзив
7 серпня, 08:14 • 69490 перегляди
Тристороння зустріч Зеленського, Трампа і путіна: політолог оцінив ймовірність проведення
7 серпня, 06:56 • 45491 перегляди
Організував катування журналістки Рощиної: керівнику СІЗО у таганрозі заочно повідомлено про підозру
6 серпня, 22:17 • 45192 перегляди
"Є дуже велика ймовірність, що так і буде": Трамп про зустріч із путіним та Зеленським
6 серпня, 17:38 • 56366 перегляди
Обговорили те, що було озвучено в москві: Зеленський поговорив із Трампом та європейськими лідерами
Замість життєво необхідних – аскорбінка: що не так зі списком ліків зі знижкою 30%Photo
Ексклюзив
15:56 • 18777 перегляди
Стали відомі претенденти на трофей кращого молодого гравця року: хто у списку Photo13:59 • 35683 перегляди
Захист інтересів фармгігантів замість пацієнтів: як нардеп Кузьміних просуває лінію "Дарниці" під виглядом турботи про українцівPhoto12:43 • 57047 перегляди
Запровадження акцизу на газовані напої: ціни можуть зрости на 10-20%
Ексклюзив
12:15 • 66350 перегляди
Не знайшли чи не шукали? Поліція підтвердила, що закрила справу проти головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
11:55 • 67633 перегляди
Раді пропонують звільняти міністрів за наслідками інтерпеляції: законопроєкт зареєстровано у парламенті

Київ • УНН

 • 998 перегляди

Група народних депутатів внесла до ВРУ законопроєкт №13596, який дозволить звільняти міністрів Кабміну за підсумками процедури інтерпеляції. Це передбачає розгляд парламентом питання дій або бездіяльності міністра з вимогою пояснень та оцінки його діяльності.

Раді пропонують звільняти міністрів за наслідками інтерпеляції: законопроєкт зареєстровано у парламенті

Група народних депутатів внесла до Верховної Ради законопроєкт, який дозволить звільняти міністрів з Кабінету міністрів за підсумками процедури інтерпеляції - розгляд парламентом питання дій або бездіяльності міністра з вимогою пояснень та оцінки його діяльності. Про це пише УНН з посиланням на картку законопроєкту №13596.

Деталі

Відповідно до законопроєкту, визначається поняття "інтерпеляція" - ініціативне проведення обов’язкового розгляду Верховною Радою питання про діяльність окремого члена кабміну з вимогою дати пояснення стосовно питань, які належать до його повноважень, та вирішення питання про задовільність його роботи.

Також визначається поняття "депутатська вимога про інтерпеляцію" - письмова вимога нардепів або комітету ВР, яка заявляється на сесії парламенту щодо призначення інтерпеляції.

Підставами інтерпеляції є рішення, дії чи бездіяльність окремих членів уряду, внаслідок яких може бути:

  • порушено права та інтереси України, іноземних держав або інших суб'єктів міжнародного права, територіальних громад, фізичних і юридичних осіб;
    • створено перешкоди для реалізації суб'єктами правовідносин законних інтересів чи свобод;
      • неправомірно покладено на суб’єктів правовідносин будь-які обов'язки;
        • не виконано, виконано у неповному обсязі міжнародні договори України, які укладені від імені уряду України чи від імені міністерств, або укладено такі договори з порушенням національних інтересів України.

          Щонайменше 45 депутатів або комітет ВР мають право на сесії парламенту звернутися до спікера Ради із депутатською вимогою, яка повинна містити:

          • відомості про окремого члена Кабміну, щодо якого вимагається інтерпеляція;
            • викладення фактів та обставин;
              • підписи народних депутатів або витяг із протоколу засідання комітету.

                Спікер зобов’язаний розглянути депутатську вимогу протягом 15 днів і призначити інтерпеляцію. При цьому він надсилає депутатську вимогу визначеному членові Кабміну щонайменше за чотири дні до інтерпеляції, а копію - прем’єру з запрошенням його на розгляд, з вказанням дати та часу здійснення інтерпеляції.

                За результатами здійснення інтерпеляції парламент має право визнати роботу члена Кабміну незадовільною, що приймається у формі постанови. Якщо ж постанова "провалюється" під час голосування, то робота члена Кабміну визначається задовільною.

                Якщо ж постанова набирає необхідні голоси, яка визначає роботу члена Кабміну незадовільною, то прем’єр-міністр зобов’язаний внести до Верховної Ради подання про звільнення цього члена уряду.

                Якщо прем’єр цього не зробить, то парламент може вирішити питання звільнення члена Кабміну без подання глави уряду. Якщо ж визнається незадовільною робота міністра оборони та закордонних справ, яких призначає Президент України, то Рада рекомендує Президенту внести подання про звільнення.

                Розгляд питання про інтерпеляцію під час пленарного засідання починається з інформування спікера, після чого надається слово уповноваженому депутат для доповіді, яка триває до 25 хвилин. У ній повинно міститися:

                • посилання на конкретне рішення, дію чи бездіяльність, які стали підставою для інтерпеляції;
                  • аналітичні відомості щодо предмета розгляду.

                    Після закінчення доповіді нардеп, який її представляв, протягом 20 хвилин відповідає на усні запитання. Право поставити запитання доповідачам мають також прем’єр та член уряду, щодо якого здійснюється інтерпеляція.

                    Після відповідей народних депутатів на запитання та заслуховування висновку комітету, спікер запитує у члена уряду, діяльність якого розглядається, чи погоджується він із доповіддю та проектом постанови Верховної Ради про визнання його роботи незадовільною.

                    У разі погодження, обговорення з цього питання не проводиться, і спікер оголошує про голосування щодо визнання роботи члена уряду незадовільною.

                    У разі незгоди, то він має виступити з доповіддю до 25 хвилин. Після виступу протягом 15 хвилин він відповідає на запитання представників депутатських фракцій (депутатських груп) та інших народних депутатів.

                    Постанова про визнання роботи члена Кабміну незадовільною вважається прийнятою, якщо за неї проголосувала більшість народних депутатів від конституційного складу, тобто 226 голосів.

                    Нагадаємо

                    Верховна Рада схвалила президентський закон про НАБУ та САП, продемонструвавши несподівану одностайність. Проте, за лаштунками фракція "Слуга народу" обговорює посилення ролі парламенту та розширення контролю над виконавчою владою.

                    Павло Башинський

                    Політика
                    Світовий банк
                    Слуга народу
                    Національне антикорупційне бюро України
                    Верховна Рада України
                    Всесвітня організація охорони здоров'я
                    НАТО
                    Україна