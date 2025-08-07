Раде предлагают увольнять министров по результатам интерпелляции: законопроект зарегистрирован в парламенте

Группа народных депутатов внесла в Верховную Раду законопроект, который позволит увольнять министров из Кабинета министров по итогам процедуры интерпелляции – рассмотрение парламентом вопроса действий или бездействия министра с требованием объяснений и оценки его деятельности. Об этом пишет УНН со ссылкой на карточку законопроекта №13596.

Детали

В соответствии с законопроектом, определяется понятие "интерпелляция" – инициативное проведение обязательного рассмотрения Верховной Радой вопроса о деятельности отдельного члена Кабмина с требованием дать объяснения по вопросам, относящимся к его полномочиям, и решение вопроса об удовлетворительности его работы.

Также определяется понятие "депутатское требование об интерпелляции" – письменное требование нардепов или комитета ВР, которое заявляется на сессии парламента относительно назначения интерпелляции.

Основаниями интерпелляции являются решения, действия или бездействие отдельных членов правительства, в результате которых может быть:

нарушены права и интересы Украины, иностранных государств или других субъектов международного права, территориальных общин, физических и юридических лиц;

созданы препятствия для реализации субъектами правоотношений законных интересов или свобод;

неправомерно возложены на субъектов правоотношений какие-либо обязанности;

не выполнены, выполнены в неполном объеме международные договоры Украины, заключенные от имени правительства Украины или от имени министерств, или заключены такие договоры с нарушением национальных интересов Украины.

Не менее 45 депутатов или комитет ВР имеют право на сессии парламента обратиться к спикеру Рады с депутатским требованием, которое должно содержать:

сведения об отдельном члене Кабмина, в отношении которого требуется интерпелляция;

изложение фактов и обстоятельств;

подписи народных депутатов или выписка из протокола заседания комитета.

Спикер обязан рассмотреть депутатское требование в течение 15 дней и назначить интерпелляцию. При этом он направляет депутатское требование определенному члену Кабмина не менее чем за четыре дня до интерпелляции, а копию – премьеру с приглашением его на рассмотрение, с указанием даты и времени осуществления интерпелляции.

По результатам осуществления интерпелляции парламент имеет право признать работу члена Кабмина неудовлетворительной, что принимается в форме постановления. Если же постановление "проваливается" во время голосования, то работа члена Кабмина определяется удовлетворительной.

Если же постановление набирает необходимые голоса, которое определяет работу члена Кабмина неудовлетворительной, то премьер-министр обязан внести в Верховную Раду представление об увольнении этого члена правительства.

Если премьер этого не сделает, то парламент может решить вопрос увольнения члена Кабмина без представления главы правительства. Если же признается неудовлетворительной работа министра обороны и иностранных дел, которых назначает Президент Украины, то Рада рекомендует Президенту внести представление об увольнении.

Рассмотрение вопроса об интерпелляции во время пленарного заседания начинается с информирования спикера, после чего предоставляется слово уполномоченному депутату для доклада, который длится до 25 минут. В нем должно содержаться:

ссылка на конкретное решение, действие или бездействие, которые стали основанием для интерпелляции;

аналитические сведения по предмету рассмотрения.

После окончания доклада нардеп, который его представлял, в течение 20 минут отвечает на устные вопросы. Право задать вопросы докладчикам имеют также премьер и член правительства, в отношении которого осуществляется интерпелляция.

После ответов народных депутатов на вопросы и заслушивания заключения комитета, спикер спрашивает у члена правительства, деятельность которого рассматривается, соглашается ли он с докладом и проектом постановления Верховной Рады о признании его работы неудовлетворительной.

В случае согласия, обсуждение по этому вопросу не проводится, и спикер объявляет о голосовании по признанию работы члена правительства неудовлетворительной.

В случае несогласия, то он должен выступить с докладом до 25 минут. После выступления в течение 15 минут он отвечает на вопросы представителей депутатских фракций (депутатских групп) и других народных депутатов.

Постановление о признании работы члена Кабмина неудовлетворительной считается принятым, если за него проголосовало большинство народных депутатов от конституционного состава, то есть 226 голосов.

