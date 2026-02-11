Рада закликала МОК дозволити українським спортсменам символіку пам'яті жертв агресії рф

Верховна Рада ухвалила постанову, якою закликала Міжнародний олімпійський комітет дозволити всім українським спортсменам використовувати символіку, що вшановує пам’ять жертв збройної агресії рф на тлі дій українського скелетоніста, учасника XXV зимових Олімпійських ігор Владислава Гераскевича, якому заборонили використання "особливого" шолома на Олімпіаді-2026, де зображені українські атлети, що загинули внаслідок бойових дій росії проти України. Про це пише УНН з посиланням на проєкт постанови №15027.

Деталі

Постанову прийнято - йдеться в картці документу.

Як зазначається у зверненні, 9 лютого Міжнародний олімпійський комітет заборонив українському скелетоністу, учаснику XXV зимових Олімпійських ігор Владиславу Гераскевичу виступати у шоломі, на якому зображені портрети понад двадцяти загиблих українських спортсменів, вбитих російськими військовими.

Серед спортсменів на шоломі зображені захисники і захисниці України, які протистояли збройній агресії російської федерації проти України, а також діти, вбиті російськими ракетами, бомбами, снарядами та кулями - йдеться у зверненні.

У Раді зазначили, що Україна пишається іменами біатлоніста Євгена Малишева, боксера Максима Галінічева, борця Андрія Яременка, велогонщика Андрія Куценка, легкоатлетів Володимира Андрощука, Романа Поліщука та Катерини Троян, стрибуна Микити Козубенка, стрільця Олексія Хабарова, стронгменів Павла Іщенка та Івана Кононенка, тренера Ігор нескорених Тараса Шпука, фехтувальника Федора Єпіфанова, фігуриста Дмитра Шарпара, хокеїста Олексія Логінова, які стали на захист мільйонів українців.

Українська спортивна спільнота памятає імена юних українських спортсменів, чий успішний спортивний шлях перервала збройна агресія російської федерації проти України, – 9-річної дзюдоїстки Валерії Івашко, 11-річної гімнастки Катерини Дяченко, 13- річного футболіста Назара Зуя, 14-річної важкоатлетки Аліни Перегудової, 15- річної танцюристки Марії Лебідь, 17-річної кікбоксерки Карини Бахур, 20-річної танцюристки Дар’ї Курдель - зазначається у постанові.

Враховуючи зазначене, Рада, "наголошуючи на повній підтримці гідного вчинку українського спортсмена Владислава Гераскевича та рішуче засуджуючи рішення МОК про заборону використання символіки, що вшановує пам’ять жертв збройної агресії російської федерації проти України, закликала МОК":

дозволити всім українським спортсменам використовувати символіку, що вшановує пам’ять жертв збройної агресії російської федерації проти України;

скасувати рішення про допуск російських та білоруських спортсменів до міжнародних спортивних змагань, у тому числі переглянути рішення про допуск російських та білоруських спортсменів до міжнародних спортивних змагань з юнацьких вікових категорій під власним прапором.

Окрім того, нардепи наголосили, що під час Олімпійських ігор завжди припинялися воєнні дії, проте росія проігнорувала відповідні заклики щодо перемир’я, а навпаки посилила обстріли території України, знищуючи енергетичну інфраструктуру під час суворої зими.

Вважаємо, що світова спортивна спільнота повинна проявити повагу до жертв збройної агресії російської федерації проти України та сприяти якнайшвидшому припиненню кровопролиття в Україні та досягненню справедливого миру - зазначають нардепи.

Нагадаємо

Eкраїнському скелетоністу і прапороносцеві Владиславу Гераскевичу заборонили використання "особливого" шолома на Олімпіаді-2026, де зображені українські атлети, що загинули внаслідок бойових дій росії проти України.

Згодом Міжнародний олімпійський комітет дозволив Владиславу Гераскевичу вшанувати пам’ять загиблих атлетів, але не дозволив використовувати для цього "шолом пам’яті" на ХХV зимових Олімпійських іграх у Мілані-Кортіні.

Потім Владислав Гераскевич, який став прапороносцем на зимових Олімпійських іграх 2026 у Мілані-Кортіні, дав пресконференцію після рішення Міжнародного олімпійського комітету заборонити йому виступати у шоломі з фото загиблих українських спортсменів.

Українська санкарка Олена Смага підтримала скелетоніста Владислава Гераскевича, якому МОК заборонив виступати в шоломі з фото загиблих спортсменів. Вона показала напис на руці "Пам'ять не є порушенням" під час змагань.