Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Рада призвала МОК разрешить украинским спортсменам символику памяти жертв агрессии рф

Киев • УНН

 • 352 просмотра

Верховная Рада приняла постановление, призвав Международный олимпийский комитет разрешить украинским спортсменам использовать символику в честь погибших от агрессии рф. Это произошло после запрета украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу выступать в шлеме с портретами погибших атлетов.

Рада призвала МОК разрешить украинским спортсменам символику памяти жертв агрессии рф

Верховная Рада приняла постановление, которым призвала Международный олимпийский комитет разрешить всем украинским спортсменам использовать символику, увековечивающую память жертв вооруженной агрессии рф на фоне действий украинского скелетониста, участника XXV зимних Олимпийских игр Владислава Гераскевича, которому запретили использование "особого" шлема на Олимпиаде-2026, где изображены украинские атлеты, погибшие в результате боевых действий россии против Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на проект постановления №15027.

Детали

Постановление принято

- говорится в карточке документа.

Как отмечается в обращении, 9 февраля Международный олимпийский комитет запретил украинскому скелетонисту, участнику XXV зимних Олимпийских игр Владиславу Гераскевичу выступать в шлеме, на котором изображены портреты более двадцати погибших украинских спортсменов, убитых российскими военными.

Среди спортсменов на шлеме изображены защитники и защитницы Украины, противостоявшие вооруженной агрессии российской федерации против Украины, а также дети, убитые российскими ракетами, бомбами, снарядами и пулями

- говорится в обращении.

В Раде отметили, что Украина гордится именами биатлониста Евгения Малышева, боксера Максима Галиничева, борца Андрея Яременко, велогонщика Андрея Куценко, легкоатлетов Владимира Андрощука, Романа Полищука и Екатерины Троян, прыгуна Никиты Козубенко, стрелка Алексея Хабарова, стронгменов Павла Ищенко и Ивана Кононенко, тренера Игр непокоренных Тараса Шпука, фехтовальщика Федора Епифанова, фигуриста Дмитрия Шарпара, хоккеиста Алексея Логинова, которые встали на защиту миллионов украинцев.

Украинское спортивное сообщество помнит имена юных украинских спортсменов, чей успешный спортивный путь прервала вооруженная агрессия российской федерации против Украины, - 9-летней дзюдоистки Валерии Ивашко, 11-летней гимнастки Екатерины Дяченко, 13-летнего футболиста Назара Зуя, 14-летней тяжелоатлетки Алины Перегудовой, 15-летней танцовщицы Марии Лебедь, 17-летней кикбоксерши Карины Бахур, 20-летней танцовщицы Дарьи Курдель

- отмечается в постановлении.

Учитывая вышеизложенное, Рада, "подчеркивая полную поддержку достойного поступка украинского спортсмена Владислава Гераскевича и решительно осуждая решение МОК о запрете использования символики, увековечивающей память жертв вооруженной агрессии российской федерации против Украины, призвала МОК":

  • разрешить всем украинским спортсменам использовать символику, увековечивающую память жертв вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины;
    • отменить решение о допуске российских и белорусских спортсменов к международным спортивным соревнованиям, в том числе пересмотреть решение о допуске российских и белорусских спортсменов к международным спортивным соревнованиям из юношеских возрастных категорий под собственным флагом.

      Кроме того, нардепы подчеркнули, что во время Олимпийских игр всегда прекращались военные действия, однако Россия проигнорировала соответствующие призывы к перемирию, а наоборот усилила обстрелы территории Украины, уничтожая энергетическую инфраструктуру во время суровой зимы.

      Считаем, что мировое спортивное сообщество должно проявить уважение к жертвам вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и способствовать скорейшему прекращению кровопролития в Украине и достижению справедливого мира

      - отмечают нардепы.

      Напомним

      Украинскому скелетонисту и знаменосцу Владиславу Гераскевичу запретили использование "особого" шлема на Олимпиаде-2026, где изображены украинские атлеты, погибшие в результате боевых действий России против Украины.

      Впоследствии Международный олимпийский комитет разрешил Владиславу Гераскевичу почтить память погибших атлетов, но не разрешил использовать для этого "шлем памяти" на XXV зимних Олимпийских играх в Милане-Кортине.

      Затем Владислав Гераскевич, ставший знаменосцем на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане-Кортине, дал пресс-конференцию после решения Международного олимпийского комитета запретить ему выступать в шлеме с фото погибших украинских спортсменов.

      Украинская саночница Елена Смага поддержала скелетониста Владислава Гераскевича, которому МОК запретил выступать в шлеме с фото погибших спортсменов. Она показала надпись на руке "Память не является нарушением" во время соревнований.

      Павел Башинский

      ОбществоСпортПолитика
      Санкции
      Энергетика
      Военное положение
      Война в Украине
      Отключение света
      Электроэнергия
      Милан
      Украина