Рада ухвалила закон щодо працевлаштування людей з інвалідністю: що він передбачає

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт, який передбачає обовʼязок для державних органів і органів місцевого самоврядування працевлаштовувати людей з інвалідністю. Про це УНН повідомляє із посиланням на депутатський корпус та картку проєкту закону №5344-д.

Деталі

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, за законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав осіб з інвалідністю на працю" проголосувало 228 народних обранців.

Як йдеться у документі, держава зобов’язана створити умови для реалізації особою з інвалідністю всіх прав людини й основоположних свобод без будь-якої дискримінації за ознакою інвалідності та забезпечити її соціальний захист.

Однак рівень працевлаштування осіб з інвалідністю є вкрай низьким: лише близько 17 % осіб з інвалідністю були працевлаштованими у 2021 році.

Законопроектом пропонується запровадження сплати цільового внеску замість адміністративно-господарських санкцій за невиконання нормативу працевлаштування.

У проекті встановлюється однакове законодавче зобов’язання з працевлаштування осіб з інвалідністю для роботодавців приватного та публічного секторів.

Сфера працевлаштування особи з інвалідністю визначається в індивідуальній програмі реабілітації особи з інвалідністю за дозвільним принципом. Реалізація особою з інвалідністю права на працю відбувається у всіх сферах та формах, за винятком тих, що прямо протипоказані особі з урахуванням її функціональних можливостей.

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Особа з інвалідністю має право не повідомляти про факт інвалідності та зміст індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю. Роботодавець звільняється від обов'язку виконувати індивідуальну програму реабілітації, якщо особа не повідомила їх про факт своєї інвалідності та/чи зміст індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю

Особи з інвалідністю, які вважають, що зазнали дискримінації, мають право звернутися із скаргою до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та/або до суду.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що міська влада Броварів підготувала програму на найближчі 4 роки для покращення доступності та комфортного пересування людей з обмеженими можливостями. Зокрема, у Броварській громаді планують облаштувати спеціальні підйомники для осіб з інвалідністю в багатоквартирних будинках. За словами міського голови Ігоря Сапожко, цей варіант оптимальний для старих багатоквартирних будинків громади.

Радниця міського голови Броварів Олена Акопян розповіла УНН, що всі державні установи в Броварах доступні для людей з інвалідністю. Всі великі торгівельні центри облаштовані пандусами, ліфтами, гігієнічними кімнатами для осіб з інвалідністю. Різні комерційні установи та організації стали частіше звертатися за консультаціями, щоб правильно облаштувати або переробити входи, щоб вони були доступними для людей з інвалідністю. Наприклад, в рамках програми вже отримано 36 заявок на встановлення підйомників. На монтаж одного підйомника передбачено до 150 тисяч гривень, із яких близько 90 тисяч гривень витрачається на сам пристрій, а решта – на його встановлення і обслуговування.